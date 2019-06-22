Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hawaii’de uçak düştü: 9 ölü
İran: Ülkenin bütünlüğüne zarar verecek her tehdide karşı hazırız
İran'dan ABD'nin tehtidine net cevap
Trump: İran’a saldırı emrini 10 dakika kala geri çektim
Trump: İran’a saldırı emriyle ilgili...
Ali Kemal Özcan, Öcalan'ın verdiğini öne sürdüğü mektubu okudu
Öcalan'ın verdiği mektubu okudu

Çocuklarını alabilmek için iş istiyor

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde Elif Polat (49), maddi imkansızlıklar nedeniyle bakamadığı için devlet korumasına alınan 2 çocuğunu yanına almak için çalışması gerektiğini belirterek, hayırseverlerden iş istedi. ​Çayırova ilçesinde...

Çocuklarını alabilmek için iş istiyor
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde Elif Polat (49), maddi imkansızlıklar nedeniyle bakamadığı için devlet korumasına alınan 2 çocuğunu yanına almak için çalışması gerektiğini belirterek, hayırseverlerden iş istedi.
​Çayırova ilçesinde geçimini yaptığı el işlerini satarak sağlamaya çalışan Elif Polat'ın evinin elektriği, suyu ve doğal gazı faturaları ödeyemediği için kesildi. 4 yıldır eşinden ayrı yaşayan Elif Polat'ın maddi imkansızlıklar nedeniyle bakamadığı çocukları Halil Can (14) ve Serhat Polat (11), 2 yıl önce devlet korumasına alındı.
Bir an önce iş bulup çocuklarına kavuşmak istediğini söyleyen Polat, "Devlet çocuklarımı işsiz olduğum ve bakamadığım için aldı. Evde yalnızlık çekiyorum, bazen korkuyorum. Bu yüzden bir iş bulup çocuklarımı yanıma almak istiyorum. Kiramı ödeyemediğim için ev sahibi evden çıkarmak istiyor. 10 gün süre verdiler. Evi boşaltmamı istiyorlar ama benim ne ev tutacak param, ne de taşınacak gücüm var. Bir an önce iş bulup çocuklarıma kavuşmak istiyorum, onları çok özledim. Hayırsever vatandaşların bana iş bulmaları istiyorum. Bir an önce çocuklarıma kavuşmak için yardım bekliyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328