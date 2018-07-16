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Çocuklarına 15 Temmuz şehidinin ismini verdiler

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde Yeter Yürek'in dünyaya getirdiği kız çocuğuna, 15 Temmuz'da Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'na FETÖ'cü pilotlar tarafından atılan ikinci bombada şehit olan komiser yardımcısı Kübra Doğanay'ın...

Çocuklarına 15 Temmuz şehidinin ismini verdiler
KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde Yeter Yürek'in dünyaya getirdiği kız çocuğuna, 15 Temmuz'da Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'na FETÖ'cü pilotlar tarafından atılan ikinci bombada şehit olan komiser yardımcısı Kübra Doğanay'ın ismi verildi.
Pazarcık'ın Karagöl Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Yeter Yürek'in 15 Temmuz Pazar günü doğum sancıları tuttu. Eşi Harun Yürek tarafından Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürülen genç kadın bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Sağlık durumu iyi olan bebeğe 15 Temmuz şehidi komiser yardımcısı Kübra Doğanay'ın ismi verildi.
Baba Harun Yürek, doğumhane önünde beklerken televizyonda izlediği 15 Temmuz şehiteriyle ilgili haberler ve selalardan etkilenerek kızına Kayserili şehidin ismini vermeye karar verdiklerini söyledi.
Harun Yürek, "Şehidimizin adını yaşatmak istedik. Şehidimizin ismini doğan çocuğumuza verdiğimiz için mutluyuz, gururluyuz. İnşallah Kübra ablası gibi vatana, millete hayırlı bir evlat, onun gibi yürekli ve cesur bir polis olur" dedi.

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