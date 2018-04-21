Çocukların servislerde unutulmaması için TSE onaylı sistem geliştirdiler

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, kreş servisinde unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümünün ardından, bir üniversite, çocukların araçlarda unutulmasına son verecek TSE onaylı sistem geliştirdi. Sistem, araçta çocuk unutulması durumunda, sürücüyü önce görüntülü, ardından ise sesli olarak uyarıyor. Ayrıca aileler, servis araçlarına yerleştirilen kamera sayesinde, cep telefonlarına yüklenen uygulama ile çocuklarını yolculuk sırasında takip edebiliyor.

Türkiye, geçen yıl 15 Ağustos'ta İzmir'in Çiğli ilçesinde kreş servisinde unutulan Alperen Sakin'in ölümü ile sarsıldı, aileler bu olayın ardından güvenilir servis arayışına girdi. Minik Alperen'in hayatını kaybetmesinin ardından; İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, okul servislerinin güvenlik standartlarını belirleyen bir genelge yayınladı. İstanbul'daki Aydın Üniversitesi de çözüm ortakları Techno-Arge ve Veldo Teknoloji ile birlikte okul servis minibüsleri için ilginç bir sistem geliştirdi. Projenin fikir sahibi Techno-Arge Müdürü Muzaffer Gökçimen, İzmir'deki 7. Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi Uluslararası İhtisas Fuarı'nda (Busworld Turkey 2018), sistemin detaylarını paylaştı. Geliştirilen sisteme göre, okul servis koltuklarının içerisine koltuk sensörleri yerleştirildi. Koltuk sensör ve emniyet kemeri sensörlerinin kablolama sistemleri HUB yardımı ile mevcut sistem bilgisi Main Board'a aktarılıyor. Aktarılan sistem bilgisi, LCD ekranda görülüyor. Sürücü, LCD ekrana gelen sistem bilgisinden koltuk doluluklarını ve kemerlerin takılı olup olmadığını görebiliyor. Okul servisi, varış noktasına ulaştıktan sonra aracın içerisinde bir öğrenci unutulmuş ise alarm sistemi devreye giriyor ve LCD ekranda uyarı veriyor. Bu süre içerisinde herhangi bir müdahale olmazsa, bu kez de aracın flaşörleri devreye giriyor. Sürücünün, flaşörleri de fark etmemesi durumunda son olarak bu kez korna devreye girerek çevredeki vatandaşları uyarıyor.

'OTOBÜS VE UÇAKLARA DA UYARLADIK'

Alperen'in ölümünün kendilerini çok etkilediğini, bir daha benzer bir durum yaşanmaması için gece gündüz çalışıp, bu projeyi geliştirdiklerini söyleyen Muzaffer Gökçimen, yalnızca Türkiye'de değil, dünya çapında bir proje geliştirdiklerini ve bu sistemi minibüslerden, otobüslere, hatta uçaklara taşıdıklarını belirtti. Minik Alperen'i hiç unutulmayacaklarını ifade eden Muzaffer Gökçimen, bu sistemin ayrıca çocukları için endişelenen ailelere de istedikleri anda gerekli bilgileri SMS yönetimi ile iletilebileceğini aktardı. Gökçimen, "Umarız ülkemizde bu tür olaylar bir daha yaşanmayacak. Anne ve babalar, çocuklarının okula ulaşıp ulaşmadığını öğrenebilecek. Ya da aile endişelendiğinde sistemden çocuğunu takip edebilecek" dedi.

'UNUTMAYA KARŞI KESİN ÇÖZÜM'

Veldo Teknoloji Şirketi Genel Müdürü Sedat Güney de araçta kimse oturmadığı zaman, koltukların sistemde beyaz olarak göründüğünü belirterek, "Bir öğrenci oturduğunda koltuğun rengi kırmızıya dönüyor. Koltukta oturan kişi, emniyet kemerini taktığında sistem yeşile dönüyor. O zaman biliyoruz ki koltukta oturan ve emniyet kemerini takan bir öğrencimiz var. Bu sistem, çocuklarımızın servislerde unutulmaması için kesin bir çözüm üretiyor" dedi.

Techno Arge CEO'su Yalçın Koçak da şunları söyledi:

"Üniversitelerin 5 görevlerinden biri de sosyal sorumluluk projeleri üretmeleridir. Biz de üstümüze düşeni aldık. Çözüm ortaklarımızla birlikte bu minibüsü ürettik. Bu servis minibüsü ve bu araçlarda bir daha kesinlikle çocuk unutulmayacak. Minibüs, bir dakika sonra bağırıyor, daha sonra ışıklarını yakıyor. Ardından 'İçimde biri unutuldu' diye feryat figan ediyor. Bakanlık, genelge çıkardı. Bu genelgeye rağmen hala ayak sürüyenler var. Ya da merdiven altlarında bu işin kötü taklitçileri var. Biz onlara karşı devletimizin yanında bu konuya çözüm bulmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

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