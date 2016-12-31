Çocukların dilekleri gerçeğe dönüştü

İbrahim ASLAN/SİNOP, () -SİNOP Kent Konseyi Gençlik Merkezi’nin yılbaşına özel 4'üncü kez düzenlediği ‘Bir Dilek de Sen Tut’ projesi kapsamında bugün düzenlenen organizasyonla dilekler yerine getirildi.

Kentteki çocuklar, yeni yıl isteklerini kağıda yazarak Sinop'un Uğur Mumcu Meydanı'nda oluşturulan dilek ağacında bulunan kutuya attı. 'Bir Dilek de Sen Tut' projesi kapsamında çocukların büyük bölümü oyuncak, mont ve ayakkabı isterken bazıları da "Savaş olmasın, bomba patlamasın" diye dilekte bulundu. Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Önder, 4 yıldır uyguladıkları proje kapsamında çok sayıda çocuğun dileğini yerine getirdiklerini söyledi.

Çocukların zaman zaman ilginç taleplerde bulunduklarını, bunları yerine getirmek için çaba sarf ettiklerini anlatan Önder, “Biz bu etkinlikle sadece dilekleri yerine getirmiyoruz. Aynı zamanda da çocuklara gönüllülük aşılıyoruz. Etkinlikte sadece ihtiyacı olana değil, ihtiyacı olanla olmayan arasındaki o etkileşimi sağlayıp eğlenceli bir şekilde hediye dağıtımı yapıyoruz. Bu yıl 800 çocuğa hediye verdik. Çok ilginç dileklerle de karşılaştık. Mesela; Beşiktaş’taki bombalı saldırıda hayatını kaybeden Berkay arkadaşımızı geri getirebilir misiniz diye bir dilek yazmışlardı. Tabi ki bu mümkün olamıyor maalesef. Başka öğrenciler yemek talep ettiler, annesi için başörtü ve ütü isteyenler var, dedesi için baston isteyenler var. Biz dilek kutusunu kaldırdık ama halen daha elden kağıt gönderenler var. Biz aslında dilek kutusundaki dilekleri tamamladık ama elden gönderenleri de kırmamak adına onların dileklerini de yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Bu arada, dilekte bulunan çocukların yeni yıl hediyeleri, Aşıklar Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinlikle dağıtıldı. Etkinliğe Belediye Başkanı Baki Ergül de katıldı.

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, "En güzel şey çocukları mutlu etmek, onların mutluluğuna eşlik etmek. Bugün bir yılı geride bırakıyoruz. 2016’nın çok iyi bir yıl olduğunu söyleyemeyiz. Ama ümit ediyorum ve öyle beklentilerimiz var. 2017 yılı öncelikle herkese sağlık, mutluluk ve devamında başarı getirmesini diliyorum. 2017 yılına da siz değerli evlatlarımızı sevindirerek girmek istedik. Biz bu etkinliğin dördüncüsünü düzenliyoruz bugün. 4 yıl önce 10 yaşında olan çocuğumuz bugün büyümüş ve kocaman delikanlı olmuştur. Hep böyle çocuk ruhlu kalın, cıvıl cıvıl kalın, mutlu kalın, mutlu olun. Hepinize iyi seneler diliyorum" diye konuştu.

Etkinlikte hediyelerini alan çocuklar mutlu olurken, müzikle dans ederek, resim çizerek stres attılar.



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