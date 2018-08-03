Çocukların bulduğu yaralı baykuşa tedavi

Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde avcılar tarafından kanatlarından vurulan baykuşa, çocuklar sahip çıktı. Baykuş, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Çınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, yatılı bölge okulu arkasındaki tarlada çocuklar yaralı baykuş buldu. Çocukların haber vermesiyle tarlaya giden mahalle sakinleri baykuşun saçmalarla kanatlarından yaralandığını fark etti. Mahalle sakinleri, baykuşu Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Ekipler, baykuşu tedavi için kliniğe götürdü.



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