Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar 5.44, euro 6.12 ve sterlin 7.08 lirada
Dolar 5.44, euro 6.12 ve...
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar...
Mesut Yılmaz Akciğer kanseri tedavisi görüyor
Mesut Yılmaz Akciğer kanser tedavisi...
İSTANBUL'DA "KIZIL" GÜN BATIMI
İstanbul'da KIZIL gün batımı

Çocukların 'baloncu dedesi'

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da oturan Musa Ekşi (55), tekerlekli sandalyesine bağladığı onlarca uçan balonu sahilde satarak geçimini sağlıyor. Büyük ilgi gören Ekşi'ye çocuklar 'baloncu dede' diyor. Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda...

Çocukların 'baloncu dedesi'

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da oturan Musa Ekşi (55), tekerlekli sandalyesine bağladığı onlarca uçan balonu sahilde satarak geçimini sağlıyor. Büyük ilgi gören Ekşi'ye çocuklar 'baloncu dede' diyor.
Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda tekerlekli sandalyesine bağladığı renkli balonlarıyla çocukların ilgi odağı olan Musa Ekşi, geçimini sattığı balonlardan sağlıyor. Helyum gazıyla doldurduğu onlarca balonla her gün sahile gelen Ekşi'yi gören çocuklar, 'baloncu dede' diyerek yanına geliyor. Sattığı balonlardan elde ettiği gelirle bir çocuğuna ve eşine bakan Musa Ekşi, çocukların 'baloncu dede' yakıştırmasından memnun olduğunu söyledi. Özellikle kız çocuklarının balonlara büyük ilgi duyduğunu anlatan Musa Ekşi, "Tekerlekli sandalyeyi ve engelimi kendime bir yük olarak görmedim. Yaşamak için mücadele etmeye devam ediyorum. Mücadele edersek yaşarız" dedi.
Ekşi, günde ortalama 10 balon sattığını kaydetti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328