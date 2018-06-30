Çocukları sınavdaki velilerden, inşaat çalışanlarına gürültü isyanı

Merkez Seyhan ilçesindeki İsmet İnönü İlkokulu'nda çocukları sınava giren öğrenci velileri, okul bahçesinde dua ederek, beklemeye başladı. Bu sırada veliler, okulun yakınlarındaki bir inşaatta çalışmalar sırasında gürültü yapıldığı gerekçesiyle inşaat yetkilerini uyardı. Gürültü kesilmeyince polise haber verildi. Şantiye yetkilileriyle görüşen polis, çalışmaları durdurdu.
Öğrenci velisi Cengiz Özdemir, seyyar satıcı sesleri, inşaat gürültüsü nedeniyle sınavdaki gençlerin dikkatinin dağıldığını belirterek, "Çocuklar bir yıl çalışıp, emek sarf edip imtihana giriyorlar; hayatları, istikballeri söz konusu. İnşaatların, gürültü yapan yerlerin bugünlük durması lazım, ama bizim milletimiz umursamıyor. Yazık, günah. Millet olarak birbirimize saygımız olması lazım" diyerek tepki gösterdi.
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