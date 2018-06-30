Çocukları sınavdaki velilerden, inşaat çalışanlarına gürültü isyanı

ADANA'da çocukları Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren veliler, okulun yakınlarındaki inşaat çalışanlarına gürültü yaptıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. Velilerin ihbarıyla inşaata gelen polis, çalışmaları durdurdu.Merkez Seyhan ilçesindeki İsmet İnönü İlkokulu'nda çocukları sınava giren öğrenci velileri, okul bahçesinde dua ederek, beklemeye başladı. Bu sırada veliler, okulun yakınlarındaki bir inşaatta çalışmalar sırasında gürültü yapıldığı gerekçesiyle inşaat yetkilerini uyardı. Gürültü kesilmeyince polise haber verildi. Şantiye yetkilileriyle görüşen polis, çalışmaları durdurdu.Öğrenci velisi Cengiz Özdemir, seyyar satıcı sesleri, inşaat gürültüsü nedeniyle sınavdaki gençlerin dikkatinin dağıldığını belirterek, "Çocuklar bir yıl çalışıp, emek sarf edip imtihana giriyorlar; hayatları, istikballeri söz konusu. İnşaatların, gürültü yapan yerlerin bugünlük durması lazım, ama bizim milletimiz umursamıyor. Yazık, günah. Millet olarak birbirimize saygımız olması lazım" diyerek tepki gösterdi.

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