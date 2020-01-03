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Çocukları ilgilenmeyince hayata küstü, kendisini eve kapadı

ISPARTA'da, çocuklarının kendisini aramadığı gerekçesiyle bunalıma giren Mehmet Bursa (67), bacağının da doktor hatası sonucu sakat kaldığını ileri sürerek, evinden çıkmama kararı aldı. Kendisini yaşamdan soyutlayan ve yemekleri dışarıdan...

GENEL 03.01.2020, 18:00
Çocukları ilgilenmeyince hayata küstü, kendisini eve kapadı
ISPARTA'da, çocuklarının kendisini aramadığı gerekçesiyle bunalıma giren Mehmet Bursa (67), bacağının da doktor hatası sonucu sakat kaldığını ileri sürerek, evinden çıkmama kararı aldı. Kendisini yaşamdan soyutlayan ve yemekleri dışarıdan gelen Bursa, 24 saatini evde geçiriyor. 
Isparta'da, ilk eşinden 3 çocuğu bulunan Mehmet Bursa, ikinci eşinden 12 yıl önce boşandıktan sonra yalnız yaşamaya başladı. Kiraladığı 2 odalı evde kalan işçi emeklisi Bursa, çocuklarının kendisini aramaması nedeniyle bunalıma girip, çevresiyle ilişkisini kesti. 2017 yılında düşerek, sağ bacağını kıran Bursa, hastanede tedavi gördü. Ameliyata alınan Bursa'nın bacağı, iddiaya göre, yanlış kaynadı. Sakat kalan Bursa, bu olaydan sonra kendisini yaşamdan soyutladı ve dışarı çıkmama kararı aldı. 
YEMEKLERİ DIŞARIDAN GELİYOR
Yerinden kalkamadığı için ihtiyaçlarını güçlükle karşılamaya çalışan Mehmet Bursa, evin yakınındaki lokantadan sipariş verdiği yemeklerle besleniyor. Bursa, sağ ayağını uyuşmaması için tavana taktırdığı makara sistemiyle zaman zaman hareket ettiriyor. Bursa'nın durumunu gören yakını ise Isparta Belediyesi'nden yardım istedi. Eve gelerek, inceleme yapan görevliler, Bursa'nın hastanede tedaviye alınması için çalışma başlattı.
'ÇOCUKLARIM KAPIMI ÇALMIYOR'
Eşinden ayrıldıktan sonra yalnız kaldığını belirten Mehmet Bursa, biri elektronik mühendisi 2 oğlu ile 1 kızı olduğunu söyledi. Uzun zamandan beri çocuklarıyla görüşmediğini, yaşama küstüğünü belirten Bursa, "Benim bu halde olduğumdan haberdarlar ama bir gün olsun kapımı çalmadılar. Eş, dost, arkadaşlar arada sırada gelip evimi temizliyor, ihtiyaçlarımı gideriyor" dedi.
BACAĞI APSE YAPMIŞ
Mehmet Bursa, 2017 yılının Ekim ayında merdivenden düşerek, bacağını kırdığını belirterek, "Ameliyat oldum. Ancak doktor ameliyatı yanlış yapmış. İkinci kez ameliyata alındım ama bu ameliyat da başarılı olmadı. Bacağımda apse oluştu sonra da yatağa mahkum kaldım. Şimdi bırakın kalkmayı, oturamıyorum bile. Kaderinde ne varsa onu yaşarsın" diye konuştu.
Mehmet Bursa, hastaneye gitmeyi kabul etmediğini de söyledi. 
MUHTAR: HABERİMİZ OLMADI
Belediye Sağlık Müdürlüğü görevlileriyle Mehmet Bursa'nın yaşadığı eve gelen Anadolu Mahallesi'nin muhtarı Ömür Demirtaş ise durumdan yeni haberdar olduklarını söyledi. Öğrenir öğrenmez Bursa'yı Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüp, muayene ettirdiklerini belirten Demirtaş, "Hastaneye yatırılacaktı. Ancak sigara bağımlılığı nedeniyle kendisi kalmak istemedi. Bu nedenle eve getirdik. Belediye Sağlık Müdürlüğü ekipleri gerekli sağlık kurulu raporlarını alıp daha rahat bir yere taşıyacak. Konuyu takip ediyoruz" dedi.
BAŞKAN YARDIMCISI DA İKNA EDEMEDİ
Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün de Mehmet Bursa'yı hastane ya da rehabilitasyon merkezine gitme konusunda ikna edemediklerini söyledi. Bursa'yı bu halde bırakmayacaklarını kaydeden Gözgün, "Durumdan yeni haberimiz oldu. Benzer durumda vatandaşlarımız varsa bize ulaşsınlar. Sürecin takipçisi olacağız. En kısa sürede her ihtiyacının karşılandığı bir merkeze alacağız" diye konuştu. 
Öte yandan Belediye Temizlik İşleri ekipleri, Mehmet Bursa'nın kaldığı dairede temizlik yaptı.

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