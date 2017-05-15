Çocukları için bıraktığı sağlık sektörüne, patron olarak döndü

Taylan YILDIRIM/ İZMİR, () - İZMİRLİ radyoloji uzmanı Dr. Müge Gürçınar, ikiz çocuklarından Doğukan'da öğrenme geriliği bulunduğunu öğrenince, döner sermaye gelirleriyle aylık 15 bin TL kazandığı işini bıraktı, çocuğuyla ilgilendi. Doğukan'ın öğrenme geriliği problemini sevgi ve ilgiyle çözdü. Doğukan'ın normal öğrencilerin düzeyinde notlar almasını sağlayan Dr. Gürçınar, daha sonra bir ultrason cihazı alarak sağlık sektörüne döndü. Gürçınar, bugün cihazlarıyla İzmir, Adana, Muş ve Ordu'da toplam 11 hastaneye radyoloji hizmeti veren patron oldu.

Müge Gürçınar, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra radyoloji dalında uzmanlaştı. Radyoloji uzmanı olarak kentteki çeşitli hastanelerde görev yapan Dr. Gürçınar'ın evliliğinden ikiz çocukları Doğukan ve Gülçin dünyaya geldi. Radyoloji uzmanlığı ile anneliği birlikte yürüten Dr. Gürçınar'ın hayatı, çocukları 7 yaşına gelip okul çağına ulaşınca, bambaşka bir yola girdi. Okula başladıktan kısa bir süre sonra ikiz çocuklardan Doğukan'da öğrenme geriliği rahatsızlığı bulunduğu belirlendi.

Normal eğitimle bunu aşamayacağını düşünen Dr. Müge Gürçınar, bir anne olarak hayatının akışını değiştiren kararı verdi, hastanedeki görevinden istifa etti. O dönemde ilk kez hayata geçirilen döner sermaye gelirleriyle 15 bin TL'ye yakın aylık geliri olan Dr. Gürçınar, tüm enerjisini ikiz çocuklarına, özellikle de Doğukan'a verdi. Annelik sevgisi ve çabasıyla Doğukan'ın öğrenme güçlüğünü aşmaya başlamasıyla Müge Gürçınar kendi işini de kurdu. Dr. Gürçınar, aldığı tek ultrason cihazıyla Alsancak Devlet Hastanesi'ne giden hastalara hizmet vermeye başladı.

BAŞARIYI SÜRDÜRDÜ

Müge Gürçınar'ın tek cihazla başladığı işkadınlığı, başarıdan başarıya koştuğu bir alana dönüştü. Bir yandan çocuklarının eğitimlerini aksatmadan yürütmelerini sağlayan ilgisiyle sevgisiyle Doğukan'ın yaklaşık bir yıllık bir emeğin ardından normal öğrenciler düzeyinde eğitim alır hale getiren Gürçınar, iş yaşamında da önemli atılımlar yaptı.

Gerek İzmir'de, gerekse de il dışında kamu hastanelerinin hizmet alım ihalelerine girmeye başladı. Tek ultrason cihazını 11'e yükseltti, teknolojilerini yeniledi. Dr. Müge Gürçınar bugün İzmir'de aralarında Alsancak Devlet Hastanesi, Ödemiş Devlet Hastanesi, Bergama Devlet Hastanesi, Gaziemir Devlet Hastanesi, açıldığı zaman Bornova Devlet Hastanesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğumevi'nin de aralarında bulunduğu 8 noktada, kent dışında da Adana, Muş ve Ordu illerinde yüzlerce hastaya hizmet verir duruma geldi.

'ÇOCUĞUMU KAZANDIM'

İş hayatında önemli adımlar atmaya hazırlandığını ifada eden Gürçınar, en önemli sevincini de çocuklarında yaşadığını söyledi. Radyoloji Uzmanı Dr. Müge Gürçınar yaşadıklarını ve duygularını şöyle anlattı:

“Ben çocuğumdaki rahatsızlığı öğrendikten sonra çok üzüldüm. Bir anne olarak yapmam gereken çocuğumun geleceğiydi. Ben de o dönem çok iyi paralar kazanmama rağmen istifa kararını aldım. Hatta döner sermaye sistemi yeni kurulduğu için çok yüksek maaşlar alırdık ama bunu dikkate almadım. Arkadaşlarım izin almamı, rapor almamı, ama istifa etmememi istedi. Bana baskı yaptıklarını da söyleyebilirim. Ama ben çocuklarımı seçtim. Bugün geldiğimiz noktada iyi ki o kararı vermişim diyorum. Çünkü bu kararı almasam ben çocuğumun hayattan kopacağı, eğitim alamayacağını gördüm. Şimdi o çocuklardan farkı yok. Eğer okumasa belki de çok daha kötü ve üzücü bir durumla karşı karşıya olabilirdim."



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