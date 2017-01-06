Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs için harekete geçen STK'lar bildiri yayınladı
STK'lardan Kıbrıs bildirgesi
Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
Bakan Işık: İncirlik, NATO üssü...
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425...
Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı
Karşılıksız çeklerin tutarı 25.5 milyar...

Çocukları, Celal Kılıçdaroğlu'nun vesayet altına alınmasını için dava açtı

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aydın'ın Didim İlçesi'nde yaşayan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'na çocukları, 'fiziki ve ruhsal sağlık sorunları var' diyerek vesayet davası açtı....

Çocukları, Celal Kılıçdaroğlu'nun vesayet altına alınmasını için dava açtı

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aydın'ın Didim İlçesi'nde yaşayan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'na çocukları, 'fiziki ve ruhsal sağlık sorunları var' diyerek vesayet davası açtı. Avukatları Erhan Kılıç dava dilekçesinde, "Celal Kılıçdaroğlu'na çocuklarından Fatih Kılıçdaroğlu ya da Atila Kılıçdaroğlu'nun vasi olarak tayin edilmesi amacıyla mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur" dedi.
FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen mücadeleye destek vermek amacıyla son günlerde yaptığı yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi ve soğuk havada denize girme eylemleriyle basında yer bulan ve son olarak AK Parti'ye üyelik başvurusunda bulunacağını açıklayan CHP liderinin kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun, çocukları Fatih ve Atila Kılıçdaroğlu, babalarına vasi olarak atanmak için başvuruda bulundu. Didim Adliyesi'ne gelerek vasi tayini başvurusunda bulunan Atilla Kılıçdaroğlu ve Fatih Kılıçdaroğlu, babasının 'kendini ve işini idare edemeyecek derecede fiziki ve ruhsal sağlık sorunlarının bulunduğunu, aşırı derecede alkol düşkünlüğü olduğunu, savurganlık ve kötü bir yaşam tarzı olduğunu' öne sürdü. Oğulları, bu nedenlerle babaları Celal Kılıçdaroğlu'nun 'kendi sorumluluğunu taşıyacak durumda olmadığını' iddia etti.
"YASAL HAKLARINI KULLANABİLECEK DURUMDA DEĞİLDİR"
Fatih ve Atilla Kılıçdaroğlu kardeşlerin avukatı Erhan Kılıç, mahkemeye sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verdi:
"Müvekkillerin babası Celal Kılıçdaroğlu'nun kendini ve işlerini idare edemeyecek derecede fiziki ve ruhsal sağlık sorunları bulunmakta ayrıca aşırı derecede alkol düşkünlüğü, savurganlık ve kötü bir yaşam tarzı bulunmaktadır. Bu durum dinlenecek tanık beyanları ve akıl sağlığına ilişkin yapılacak sağlık kontrollerinde ortaya çıkacaktır. Celal Kılıçdaroğlu rahatsızlığı ve yukarıda bahsettiğimiz diğer nedenler sebebiyle fiilen ve hukuken kendi sorumluluğunu taşıyacak, medeni ve yasal haklarını kullanabilecek durumda değildir. Bu nedenlerle vasi tayini istenilenin yasal haklarını sağlıklı şekilde kullanması ve ileride telafisi mümkün olmayacak olumsuz durumların meydana gelmemesi amacıyla müvekkillerin babası Celal Kılıçdaroğlu'na çocuklarından Fatih Kılıçdaroğlu ya da Atila Kılıçdaroğlu'nun vasi olarak tayin edilmesi amacıyla mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur."
SOSYAL MEDYADAN YANIT
Celal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ı suçlayarak, "Benim aklım ve şuurum yerinde. Ben bilinçli olarak bu yola baş koydum, hedefime de ulaşacağım. Ben Avukat Erhan Kılıç'a sormak istiyorum. Beni acaba ne kadar tanıyor. Ben sağlığımı veya akli dengemin iyi olduğumu ispatlarsam, avukat Erhan hakkında maddi ve manevi tazminat davası açacağım" ifadelerine yer verdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55