Çocukları, Celal Kılıçdaroğlu'nun vesayet altına alınmasını için dava açtı

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aydın'ın Didim İlçesi'nde yaşayan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'na çocukları, 'fiziki ve ruhsal sağlık sorunları var' diyerek vesayet davası açtı. Avukatları Erhan Kılıç dava dilekçesinde, "Celal Kılıçdaroğlu'na çocuklarından Fatih Kılıçdaroğlu ya da Atila Kılıçdaroğlu'nun vasi olarak tayin edilmesi amacıyla mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur" dedi.

FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen mücadeleye destek vermek amacıyla son günlerde yaptığı yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi ve soğuk havada denize girme eylemleriyle basında yer bulan ve son olarak AK Parti'ye üyelik başvurusunda bulunacağını açıklayan CHP liderinin kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun, çocukları Fatih ve Atila Kılıçdaroğlu, babalarına vasi olarak atanmak için başvuruda bulundu. Didim Adliyesi'ne gelerek vasi tayini başvurusunda bulunan Atilla Kılıçdaroğlu ve Fatih Kılıçdaroğlu, babasının 'kendini ve işini idare edemeyecek derecede fiziki ve ruhsal sağlık sorunlarının bulunduğunu, aşırı derecede alkol düşkünlüğü olduğunu, savurganlık ve kötü bir yaşam tarzı olduğunu' öne sürdü. Oğulları, bu nedenlerle babaları Celal Kılıçdaroğlu'nun 'kendi sorumluluğunu taşıyacak durumda olmadığını' iddia etti.

"YASAL HAKLARINI KULLANABİLECEK DURUMDA DEĞİLDİR"

Fatih ve Atilla Kılıçdaroğlu kardeşlerin avukatı Erhan Kılıç, mahkemeye sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verdi:

"Müvekkillerin babası Celal Kılıçdaroğlu'nun kendini ve işlerini idare edemeyecek derecede fiziki ve ruhsal sağlık sorunları bulunmakta ayrıca aşırı derecede alkol düşkünlüğü, savurganlık ve kötü bir yaşam tarzı bulunmaktadır. Bu durum dinlenecek tanık beyanları ve akıl sağlığına ilişkin yapılacak sağlık kontrollerinde ortaya çıkacaktır. Celal Kılıçdaroğlu rahatsızlığı ve yukarıda bahsettiğimiz diğer nedenler sebebiyle fiilen ve hukuken kendi sorumluluğunu taşıyacak, medeni ve yasal haklarını kullanabilecek durumda değildir. Bu nedenlerle vasi tayini istenilenin yasal haklarını sağlıklı şekilde kullanması ve ileride telafisi mümkün olmayacak olumsuz durumların meydana gelmemesi amacıyla müvekkillerin babası Celal Kılıçdaroğlu'na çocuklarından Fatih Kılıçdaroğlu ya da Atila Kılıçdaroğlu'nun vasi olarak tayin edilmesi amacıyla mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur."

SOSYAL MEDYADAN YANIT

Celal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ı suçlayarak, "Benim aklım ve şuurum yerinde. Ben bilinçli olarak bu yola baş koydum, hedefime de ulaşacağım. Ben Avukat Erhan Kılıç'a sormak istiyorum. Beni acaba ne kadar tanıyor. Ben sağlığımı veya akli dengemin iyi olduğumu ispatlarsam, avukat Erhan hakkında maddi ve manevi tazminat davası açacağım" ifadelerine yer verdi.