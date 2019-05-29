Çocuklara yapılan cinsel istismarın yüzde 15’i bildiriliyor

Uzman klinik psikolog Haydeh Faraji, pedofili bireylerin eylemlerini gizli yaptıklarını ve bu olgunun belirlenmesinin mümkün olmadığını söyledi. Faraji, “Yapılan araştırmalarda çocuklara karşı gerçekleşen cinsel istismarın yalnızca yüzde 15’inin bildirildiği tahmin ediliyor. Cinsel istismara uğrayanların yüzde 53’ü ise 14 yaşın altında” dedi.

Son yıllarda rakamların artış gösterdiği cinsel istismar konusunda açıklamalarda bulunan psikolog Haydeh Faraji, çocuğa yönelik cinsel istismar eylemlerinin çoğunlukla önceden planlandığını ifade ederek, istismarcı kişilerin istismar ettikleri çocukları önceden tanıdığını ve bu kişilerin yüzde 60’ı ile 70’i gibi büyük bir oranın kendi yakınları; akraba, öğretmen ve komşuları olduğunu söyledi.

Faraji, “İstismarcı çocuğa yakınlaşmak ve istismar eylemine geçmek için bir süre ortam hazırlar, çocuğun ve ailenin güvenini kazanacak davranışlarda bulunur. Genellikle istismar eylemini çocuğa ‘bir oyun’ olarak tanıtır. Bu kişiler kademeli olarak çocuğa uygunsuz dokunma, açık resimler gösterme, porno izletme şeklindeki davranışlarla çocuğu sistematik olarak duyarsız hale getirir. İstismar eylemleriyle yüzleştirildiklerinde ise sistematik bir şekilde duyarsız hale getirdikleri çocuğun zevk aldığını, istekli olduğunu, onun teşvik ettiğini iddia edip olayın ciddiyetini küçümserler. Aslında istismarcıların izlediği bu yöntem psikolojik bir tekniktir. Bu teknikte kişi aşamalı olarak kaygı ve korku verici durumla karşı karşıya gelir ve zamanla bu kaygı/korku duygusu hafifler ya da ortadan kalkar” diye konuştu.

“ÇOCUKLUKTA CİNSEL İSTİSMARA MARUZ KALMA ORANI: YÜZDE 10 İLA 40”

Pedofili en az 6 aylık bir süre boyunca, kișide ergenlik dönemine girmemiș bir çocukla ya da çocuklarla cinsel etkinlikte bulunmayla ilgili yoğun, cinsel yönden uyarıcı fantezilerinin, cinsel dürtülerinin ya da davranıșlarının yineleyici biçimde ortaya çıkması olarak tanımlanıyor.

Konuyu değerlendiren İstanbul Gelişim Ünversitesi’nden Uzman Klinik Psikolog Haydeh Faraji, “Çocuklara yapılan cinsel istismarın yalnızca yüzde 15’inin bildirildiği tahmin ediliyor. Cinsel saldırılarda bulunan diğer gruplara göre pedofilik bireylerin daha büyük yaş grubunda olduğu ve ortalama 40 – 70 arası oldukları, çocuklukta cinsel istismara maruz kalma sıklığının yüzde 10 – 40 olduğu, cinsel istismar kurbanlarının ise yüzde 53’ünün, 14 yaşın altında olduğu belirtiliyor” ifadelerini kullandı.

“EYLEMLER ÖNCEDEN PLANLANIYOR”

Pedofili bireylerin eylemlerini gizli yaptıkları ve tedavileri için bașvurmadıkları için pedofili olgularının yaygınlığını belirlemenin mümkün olmadığını ifade eden Faraji, bu eylemlerinin büyük çoğunluğunun önceden planlandığına vurgu yaptı.

Faraji, “Pedofilik kişiler gerek aile içinde gerekse de dışında sosyal bağları, diğerleriyle iletişim ve duygusal yakınlık kurma becerileri sınırlı, içe dönük ve olgunlaşmamış kișilik özelliklerine sahip olduğu belirtiliyor” dedi.

“CİNSEL YÖNELİM DEĞİŞTİRİLEMİYOR”

Pedofilik bireylerin tedavisinde hedefin çocuklara cinsel yönelimi değiștirmek olmadığını ifade eden Faraji, “Tedavide hedef yeniden eylemde bulunma oranlarını azaltmaya yönelik. Uzun süreli tedavi sonrası cinsel arzu ve istekte azalma saptanıyor, fakat bireylerin çocuğa cinsel yönelimlerinde bir farklılık tespit edilemiyor” dedi.

“İSTİSMAR YASALARLA ÖNLENEBİLİR”

Cinsel istismarı ortadan kaldırmanın en etkin yolunun, olușmasını önlemek olduğuna vurgu yapan Faraji, “Pedofilik bireylerin yargılanması ve cezalandırılması suçun tekrar işlenmesini önleyeceğinden, bunların saptanıp kayıt altına alınması gerekiyor. İstismarın önüne geçmek için pedofiliklerin özelliklerini tanımak, böyle bir eğilimin ortaya çıkmasına neden olan faktörleri tespit etmek gerekiyor” diye konuştu.