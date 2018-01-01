Çocuklara ve hayvanlara yardım için denize girdiler

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yerleşik yaşayan İngilizler, yeni yılın ilk gününde, muhtaç çocuklar ve sahipsiz hayvanlar için yardım toplamak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında denize girip, yüzdü.

Fethiye'de yerleşik yaşayan İngilizler'in kurduğu Çalış Çocuklara Yardım Derneği ve Hayvanlara Yardım Grubu'nun, Fethiye Tanıtma Vakfı (FETAV) ile beraber yeni yılın ilk gününde düzenlediği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında hayırseverler yardım amacıyla bağış yaparken, dernek üyeleri de bu yardımın karşılığında eğlenceli kostümlerle poz verip, soğuk havaya rağmen denize girdi. Bir süre yüzen ve neşeli yeni yıl şarkıları söyleyen grup, daha sonra kıyıya döndü ve kurulandıktan sonra beraberce ısınmak için çorba içti.

Artık gelenekselleşen ve toplanan yardımlarla birçok çocuğun eğitim ve sağlık giderlerinin karşılanmasına katkı sağlayan etkinlikte giyilen deniz kızı, James Bond, Temel Reis, Kedi Kız, Yunus Dizzy ve Elf ile diğer masal kahramanlarının kostümleri büyük ilgi gördü.

Çalış Çocuklara Yardım Derneği adına konuşan Cathy Harrolser, "Her sene yeni yılı beraberce karşılamak ve muhtaç çocuklara yardım amacı ile bu etkinliği geleneksel olarak tertipliyoruz. FETAV ile birlikte çalışıyoruz. Bu yıl da amacımız, elde edilecek bağışlarla çocukların işitme cihazı, tekerlekli sandalye ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak" dedi.

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