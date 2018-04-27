Çocuklara, trafikte fark edilmeleri için reflektörlü yelek

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde faaliyet gösteren liman işletmesince 'Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü' kapsamında, Mimar Sinan İlkokulu öğrencilerine iş sağlığı farkındalık eğitimi verilerek, trafikte fark edilmeleri için reflektörlü yelek dağıtıldı.

Körfez Yarımca Mimar Sinan Mahallesi'nde faaliyet gösteren DP World Liman İşletmesi tarafından 'Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü' etkinlikleri kapsamında, pilot okul olarak seçilen Mimar Sinan İlkokulu öğrencilerine eğitim verildi. Öğrencilere reflektörlü 1000 yelek dağıtılırken, düzenlenen seminerle yeleklerin trafikte fark edilmek açısından önemli olduğu anlatıldı. Uzmanların yardımıyla hazırlanan 15 dakikalık eğitim programı, öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Trafikte görünür olmanın, güvenlik açısından çok önemli olduğunu vurgulayan DP World Yarımca CEO'su Cris Adams, "Yarın, 'Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü' olarak kutlanıyor. Bu günün kutlanması, bizim açımızdan çok önemli. Bu tarihlerde şirketlerde, kurumlarda bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. Küresel bir şirket olarak biz DP World'de bu konuya çok önem veriyoruz. Şirketimizde çalışan anne ve babaları evlerine güvenli şekilde geri göndermek istiyoruz. Güvenli eve gidebilmelerinin bir parçası da güvenli hareket etmekten geçiyor. Önemli bir unsur da görünür olmak. Şu anda hepinizin üzerinde görünmenizi sağlayacak reflektörler var. Bunlar özellikle kış aylarında daha da görünür olmanızı sağlayacak" dedi.

Öğrencilere eğitim veren DP World Yarımca İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Müdürü İsmail Karaçam ise "Amacımız, çocukların okula gelip, giderken trafikte fark edilmelerini sağlamak. İlkokul çağındaki çocukların iş güvenliği konusundaki bilincini artırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda da burada belirli periyotlarla kısa eğitimler vereceğiz. Bunun yanında çocuklarımıza reflektörlü yelekler dağıttık. Buradaki amacımız şu; özellikle kış mevsiminde sabahları karanlıkta öğrenciler gelirken ya da akşam çıkışlarında trafikte yolda yürüdükleri için çocukların görünürlüklerini artırarak, olası trafik kazalarını engellemek adına katkıda bulunmak istedik" diye konuştu.



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