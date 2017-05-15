Çocuklara tacizle suçlanan bakkala tahliye yok

DENİZLİ'nin Çal İlçesi Denizler Mahallesi'nde sahibi olduğu bakkal dükkanında çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla geçen yıl ağustos ayında tutuklanan ve taciz görüntüleri Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde çöpte bulunan H.A.'nın, 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. H.A.'nın avukatının tahliye talebui reddedildi.Denizler Mahallesi'nde bakkallık yapan H.A., dükkanında iki kız çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla geçen ağustos ayında jandarma tarafından gözaltına alındı. Tutuklanan H.A. hakkında 'Birden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunduğu' iddiasıyla 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle Denizli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.Davanın üçüncü duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık H.A. ve avukatı ile iki kızın ailelerinin avukatları katıldı. Avukatı H.A.'nın tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına, Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderilen, çöpte bulunan harddiskteki çocuk tacizi görüntülerinin incelemesiyle ilgili sonucunun beklenmesine karar verip, duruşmayı 14 Temmuz tarihine erteledi.GÖRÜNTÜLER ÇÖPTE BULUNDUÇal İlçesi Denizler Mahallesi'nde bakkal dükkanı işleten H.A.'nın, bakkala gelen çocukları taciz ettiği görüntüler, Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde geçen 9 Aralık'ta kağıt toplayıcısı Mehmet Türkan tarafından hardisk ve flaş belleklerin içinde bulunmuştu.

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