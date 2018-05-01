Çocuklara hayvan sevgisini öğreten çiftlik

Erkan BAY/ELAZIĞ, ()- ELAZIĞ Cip Barajı Mesire Alanı yanında kurulan ve farklı türden hayvanların bir arada olduğu çiftlik büyük ilgi görüyor. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve hayvan korkusunu yok etmeye yönelik bir proje olarak hayata geçen çiftlikte, aileler hafta sonlarında piknik de yapabiliyor. Çiftlikte verilen binicilik eğitimi yanı sıra, koyun, keçi ve tavuk gibi hayvanlar da bulunuyor, bu hayvanlar çocukların ilgisini çekiyor.

Elazığ'daki Cip Barajı kenerında yeni kurulan çiftlik ailelerin hafta sonları piknik için uğrak yeri oldu. Çocuklarıyla birlikte doğal ortamda piknik keyfinin yanı sıra birçok hayvanın içinde yer aldığı çiftlikte çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor. Kentteki sosyal alanlara ihtiyacı olduğu için böyle bir çiftlik kurduklarını ifade eden çiftlik sahibi Ruhi Bal, çiftliğe yoğun bir ilginin olduğunu söyledi. Bal, "Elazığ'ın potansiyel olarak sosyal alanlara ve bu tür doğal ortamlara ihtiyacı var. Bizler de bu tür sosyal bir projeyi hayata geçirdik. İnsanların rahat bir ortamda oturabileceği ve çocukların hayvanlar ile iç içe yaşayabileceği bir çiftlik kurduk. Çiftliğimizde kaz, ördek, tavus kuşu, Fas tavuğu, güvercin, tavşan, köpek, keçi ve koyunlarımız var. 2 İngiliz atımız var. Binicilik eğitim olan ve kendine güvenen insanlar atlarımızla güzel bir tur atabilirler. Ayrıca midilli atlarımız var. Çocuklarımızın rahatlıkla binebileceği atlardır. Uysal ve eğitim görmüş hayvanlardır" diye konuştu.

Vatandaşların hayvanlar ile yaşamayı sevdiğini ve doğal ortamlarda mutlu olduklarını dile getiren Bal, "Çiftliğe yoğun bir ilgi var. Havaların ısınmasıyla birlikte ailelerimiz çocukları ile mutlu bir hafta sonu geçiriyor. Atlarımız ile tur atıyorlar ve kümes hayvanlarını besliyorlar. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak istiyoruz. Bu nedenle çiftliğimizi kurduk. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha büyük bir çiftlik kurarak,vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz" dedi.

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