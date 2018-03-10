Çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için anaokulu bahçesine kümes kuruldu

MARDİN'in Nusaybin ilçesindeki bir anaokulunun bahçesine, çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için kümes kuruldu. Kümeste tavşan, kuzu, yerli ve Çin tavuğu ile horozların bakımı yapılacak.

Nusaybin Kışla Mahallesi'nde bulunan bir anaokulunda velilerin de talebiyle, çocuklara hayvan sevgisi aşılamak ve duyarlılık için kümes yapıldı. Kümese tavşan, kuzu, yerli ve Çin tavuğu ile horozlar konuldu. Bugün kümes açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Halkı Eğitim Merkezi Müdürü Şefa Kavak, kümes yapımında katkıları olan veliler ve öğretmenler katıldı. Okul Müdürü Orhan Zengin, kümes yapımında katkısı olan Latif Can, Mehmet Ayten, Mehmet Dağar, Serhat Yakut'a birer plaket verdi. Anaokulu Müdürü Orhan Zengin, kümesin Mardin bölgesinde ilk olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bizim bölgede artık çocuklar hayvan göremiyor, besleyemiyor, çocukların hem evcil havyalara yem vermesi, yumurtaları toplaması, kuzuları beslemesi hem de çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için böyle bir girişimde bulunduk. Çocukların doğayla biraz daha içi içe olmalarını sağlamak amacıyla burada bu kümesi yaptık. Her ne kadar Nusaybin küçük bir yer olsa da, velilerimizin yüzde 80'i ya evcil hayvan görmemiş ya da hayvan yetiştirmemiş. Bu kümesi çocuklar çok sevdi ve o çocuklar tavukların yumurtalarını elleriyle aldıklarında, yüzlerindeki o ifadeyi görmek bizi mutlu ediyor" dedi.

Plaket sunumu ve yapılan konuşmanın ardından öğretmenler, veliler ve öğrenciler kümes önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.



FOTOĞRAFLI