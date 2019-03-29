Çocuklara eğlendirerek İngilizce öğretiyor

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Topağaç İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri İngilizce'yi eğlenerek öğreniyor. Derslerinde gitar çalıp öğrencilerle birlikte şarkılar söyleyen Emre Karakuş (30), "Öğrenciler eğlenmeyi seviyor, ben de eğlenmeyi seviyorum. Eğlenerek öğrenmeye çalışıyoruz" dedi.

Akyazı Topağaç İmam Hatip Ortaokulu'nda İngilizce öğretmenliği yapan Emre Karakuş, kendi geliştirdiği metot sayesinde İngilizce deslerini öğrencilere sevdirdi. Derslerinde gitar çalıp öğrencilerle birlikte şarkılar söyleyen Karakuş, oyunlar aracılığıyla da çocukların İngilizceyi daha kolay öğrenmesini sağlamaya çalışıyor. İngilizce'nin sadece ders olmadığını, ileriki yıllarda öğrencilerin yaşamında kullanacağını belirten Emre Karakuş, "Mesleğe başladığım ilk yıldan beri ilk amacım aslında İngilizce'yi sevdirmekti. Hep bunun için bir şeyler yapmaya çalıştım. İngilizce sadece ders değil, bunu göstermeye çalıştım. Derslerde bazen hip hop yapıyoruz, bazen gitarla şarkılar söylüyoruz. Drama yapıyoruz, kukla şovları yapıyoruz, yarışmalar yapıyoruz. Öğrenciler eğlenmeyi seviyor, ben de eğlenmeyi seviyorum. Eğlenerek öğrenmeye çalışıyoruz aslında işin özü bu. Etkinlikler yapıyoruz, İngilizce oyunlar oynuyoruz onlar mutlu olunca bende mutlu oluyorum" dedi.

ÖĞRENCİLERİN 'TEACHERMAN'I

Öğrencilerin kendisine 'Teachermen' diye hitap ettiğini ifade eden Karakuş, şöyle konuştu:

"Öğrenciler için sadece bir öğretmen olmak değil, bir süper kahraman olmaya da çalıştım. O yüzden öğrenciler 'Teacherman' ismini taktılar bana ve hepsi bana şuanda 'Teacherman' diye sesleniyorlar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Bir köy okulu olmamıza rağmen bizim de diğer okullardan bir eksiğimiz olmadığını İngilizce açısından bunu göstermeye çalışıyoruz."

Okul Müdürü Kemal Hilmi İnoğlu ise, Emre Karakuş'un geçen yıl okullarına atandığını, okullarına farklılıklar getirdiğini belirterek, "Öğretmenimiz, öğrencilere İngilizce dersini sevdirebilmek için farklı metotlar hazırlıyor ve öğrencileri oyun oynatarak ders işletiyor. Biz de öğretmenimize özel bir oda oluşturduk ve ders için getirdiği malzemeleri orada hazırlayabilmesi için yardımcı olduk" diye konuştu.



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