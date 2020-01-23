Çocuklar yarıyıl etkinlikleri ile doyasıya eğleniyor
O etkinliklerden birinin düzenlediği Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi’ne gelen çocuklar bugün ‘Büyük Peynir Yarışı’ isimli animasyon filmini izledi. Filmi izlerken keyifli bir zaman geçiren çocuklar yine aynı kültür merkezinde sahnelenen ‘Sokağın Mutlu Sakinleri’ isimli tiyatro oyununu izledi.
Kültür merkezindeki etkinliklere katılan çocuklar, “Çok eğleniyorum. Programları da çok beğendim. Belediye Başkanımıza bu etkinliklerden dolayı teşekkür ediyorum. Tatil çok güzel geçiyor. Kafamızı dağıtıyoruz ve evde boş boş oturmuyoruz. Bizim için eğlenceli bir tatil oldu” dedi.
Çocuklar bugün Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi’ndeki etkinliklerin yanı sıra Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde ‘Yarını Akıl Yapar’, Mehmet Akif Kültür ve Eğitim Merkezi’nde ‘Birlikte Güzeliz”, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde ise ‘Alibaba ve Kırk Haramiler’ isimli tiyatro oyununu izleyerek keyifli bir gün geçirdi.
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|28
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|27
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|27
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|1. Liverpool
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016