Çocuklar Trumpland’de Anneler Günü’ne özel masa süsleri tasarlayacak

TRUMP AVM’de bu hafta sonu çocuklar "Canım Annem Masa Süsü Atölyesi" ile hem Anneler Günü’nde annelerine güzel bir armağan hazırlayacak hem de el becerilerini geliştirecek.

Trump Alışveriş Merkezi’nin çocuk katı, Trumpland’de bu hafta sonu da birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenleyecek. Çocuklar hafta sonu "Canım Annem Masa Süsü Atölyesi" ile annelerine kendi emekleriyle hediyeler hazırlayacak. Çocuklar ayrıca 12 Mayıs Cumartesi günü, "Uykusuz Prenses", 13 Mayıs Pazar günü ise "En Güçlü Kim?" adlı tiyatro oyunlarını izleme şansı bulacak. Tiyatro oyunları her iki günde Trumpland Sahnesi’nde saat 13.00’da sergilenecek. Etkinliklerin tümüne katılım ücretsiz olacak.

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