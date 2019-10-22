Çocuklar trafik kurallarını eğlenceli ve uygulamalı öğreniyor

Öğrencileri trafik kuralları konusunda bilinçlendirmek amacıyla Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Trafik Eğitim Merkezi'nde 7 ayda bin öğrenci eğitim aldı. Eğitimler, ‘Trafik Güvenliği’ dersinin saha uygulaması niteliğinde gerçekleştiriliyor.

Başakşehir Belediyesi tarafından 5 bin metrekare alana yapılan Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’ndaki Trafik Eğitim Merkezi, öğrencilere yönelik eğitimlerine devam ediyor. Öğrencilerin trafik kuralları konusunda bilinçlendirildiği eğitimler, ilkokul dördüncü sınıflarda okutulan ‘Trafik Güvenliği’ dersinin saha uygulaması niteliğinde gerçekleştiriliyor. Trafik Eğitim Merkezi’nde trafik ışıkları ve trafik levhalarının yanı sıra yaya yolu, çift şeritli yol ve 36 kişilik derslik bulunuyor.

ÇOCUKLAR TRAFİK KURALLARINI EĞİTİM ARAÇLARIYLA ÖĞRENİYOR

Çocuklara özellikle, nerelerde nasıl yürümeleri ve karşıdan karşıya geçerken nelere dikkat etmeleri gerektiği ile bisiklet kullanma kuralları ve okul servis araçlarında yapmaları gerekenler aktarılıyor. Trafik Eğitmeni Tahir Öztürk, trafik eğitimlerinin okullardan büyük ilgili gördüğünü belirterek, “12 eğitim aracımızla ilçemizde yaşayan tüm çocuklara trafik eğitimi ve güvenliği dersleri veriyoruz. Okul idarecilerini Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’na eğitimlerden faydalanmaya davet ediyoruz” dedi.

7 AYDA BİN ÖĞRENCİYE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ

Başakşehir Belediyesi Trafik Zabıtası Recep Kayra, 7 aylık bir sürede yaklaşık bin öğrenciye teorik ve uygulamalı eğitim verdiklerini dile getirerek, “Bu işi severek yapıyoruz ve tüm okullarımızı bu eğitime davet ediyoruz. Çünkü bu çalışmalarımızın çocuklarımıza çok faydalı olacağına inanıyoruz” dedi.

TOKİ Osmangazi İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Hafize Zülal Çakılkaya ile Asil Yusuf Demirtosun da, “Öğretmenimiz sayesinde bu eğitime katıldık. Trafik kurallarını öğrendik ve artık çok daha dikkatliyiz” diye konuştu.