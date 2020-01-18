Çocuklar Toroslar'dan getirilen 40 kamyon karla eğlendi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, kar yağan bölgelere gidemeyen ailelerin çocukları için Toros Dağları'ndan 40 kamyona yüklenerek getirilen 400 ton karla 'KAR-NE Şenliği' düzenlendi.İlk ve orta dereceleri okullarda yarıyıl tatilinin başlamasının ardından Manavgat'ta eğitim gören ve ailelerinin işleri nedeniyle kar yağan bölgelere gidemeyen çocuklar için Toros Dağları'ndan getirilen kar eşliğinde şenlik düzenlendi. Manavgat Belediyesi tarafından bu sene dördüncüsü düzenlenen 'KAR-NE Şenliği' için Akseki ilçesindeki dağlardan 40 kamyona yüklenen yaklaşık 400 ton kar getirildi. Sabah erken saatlerde Atatürk Kültür Merkezi önüne aileleriyle birlikte gelen çocuklar, kar topu oynadı, karda kaydı ve gönüllerince eğlendi. Şenlik kapsamında Atatürk Kültür Merkezi önünde şişme oyun alanları oluşturulurken, çocuklara pamuk şeker ve ekmek arası sucuk da dağıtıldı.Çocuklarla birlikte şenlik alanında buluşan Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen, "Çocuklarımız mutluysa biz mutluyuz. Çocuklarımız mutluysa o kent mutlu. Onların her biri birer melek, onları öyle görüyoruz. Aynı temizlik ve ruhla geleceğe taşınmalarını istiyoruz. İşlerinin yoğunluğu veya ekonomik koşullar itibariyle kar olan yerlere gidemeyen, buna vakit bulamayan ailelerimiz var. Biz ona öncülük edelim, karı çocuklarımızın ayağına getirelim istedik" dedi.