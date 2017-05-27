Çocuklar tekne orucunu açtılar

İSTANBUL () – ANADOLU’DA eski ve köklü bir gelenek olan ancak zamanla unutulmaya yüz tutmuş ‘Tekne Orucu’, Arnavutköy Belediyesi tarafından hayata geçirildi. Çocuklara orucu sevdirmek amacıyla yapılan ‘Tekne Orucu’ etkinliğinde, öğlene kadar oruç tutan çocuklar, iftar sofrasında bir araya gelerek öğle ezanının okunmasıyla oruçlarını açtılar.

Arnavutköy Gençlik Merkezi’nde yaşları 4 ile 8 arasında değişen onlarca çocuk, pilav, köfte, meyve suyu ve pamuk şeker ile oruçlarını açtıktan sonra, Karagöz ile Hacivat ve kukla gösterisini izledikten sonra yumurta taşıma, halat çekme oyunu ve çuval yarışı yaparak doyasıya eğlendi.

‘’YEMEK BULAMAYAN İNSANLARI ŞİMDİ ANLIYORUM’’

Orucun hem kolay hem de zor olduğunu söyleyen 13 yaşındaki İbrahim Can Demiroğlu, “Yemek yiyemeyen insanların durumunu anlıyorum. Sahura zor uyandım. Ama yine de kalktım” ifadelerini kullandı.

Ramazan denilince aklına aile, Karagöz ile Hacivat gelen 9 yaşındaki Nisanur Bulut, “Sahura kalktım ve yemek yedim. Sonra uyudum. Öğlene kadar da hiç yemek yemedim, şimdi orucumu açtım” dedi.

10 yaşındaki Burak Demiroğlu, oruç tutmanın güzel bir şey olduğunu ve tabağındaki bütün yemekleri yediğini belirtirken, sahur ve oruçta zorlanan 9 yaşındaki Mehmet Özan, “Kendimi iyi hissediyorum. Sahurda ve oruçta biraz zorlandım. Sahurda yemeğimi yedim, uyudum, şimdi buraya geldim orucumu açtım” şeklinde konuştu.

‘’SAHUR VE İFTARA ALIŞTIRIN’’

Kendi çocuklarını da tekne orucuna alıştırdığını kaydeden Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, şunları söyledi:

“Çocukların özellikle sahura kalkarak kültürümüzü, inanç değerlerimizi öğretmek, sahurdan sonra öğlene kadar olan süreci ibadetle değerlendirmeleri, hatta iftar olunca akşam sofralarında oruçlu olmasa bile sofrada oturmaları manevi değeri önemli kılıyor.”

Çocukların tekne orucu etkinliğine eski Galatasaray ve Milli Takım Futbol oyuncusu Necati Ateş de katıldı.

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