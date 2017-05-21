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Çocuklar oyun atölyesinde anneler eğitim seminerinde

İSTANBUL, () - ZEYTİNBURNU Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleşen Merkezefendi Tıp Festivali kapsamında çocuklar için taşlardan tablo yapımı sağlanarak el becerileri geliştirildi. Diğer yandan anneler ise tıbbi bitkilerin doğal...

Çocuklar oyun atölyesinde anneler eğitim seminerinde

İSTANBUL, () - ZEYTİNBURNU Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleşen Merkezefendi Tıp Festivali kapsamında çocuklar için taşlardan tablo yapımı sağlanarak el becerileri geliştirildi. Diğer yandan anneler ise tıbbi bitkilerin doğal kullanımı hakkında eğitim seminerlerine katıldı.

Çocuklara taşlardon tablo yapımının öğretilmesi ile el becerilerini ve hayal gücünü geliştirilirken anneler ise doğum ve sonraki süreçte tıbbi bitkilerin doğru ve evde kullanımı ile ilgili eğitim aldı.

'YENİ ARKADAŞLAR EDİNDİK'

Atölye'de eğlenceli vakit geçiren 5 yaşındaki Ezel ise, yeni arkadaşlar edindiğini belirterek; "Her yaz burdayız güzel etkinlikler yapıyoruz. Bugün tablo yaptık geçen gün ise ahşaptan at yaptık ve boyadık. Burada çok mutluyuz gelmekten sevinç duyuyoruz" dedi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Halka açık bir festival olan Merkezefendi Tıp Festivali kapsamında düzenlenen çocuk ve yetişkin atölyelerinde; el becerileri için ahşap,taştan tablo, kil atölyleri,çocuk tiyatroları,tıbbi bitkilerin kullanımı,ekolojik yapılar gibi doğal konularda etkinlikler yapılıyor.

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