Çocuklar öğrendiklerini velilere öğretiyor

İSTANBUL, BAĞCILAR’DA hizmete sunulan Çocuk Öğretiyor Projesi kapsamında Bilgi Evi öğrencileri değişik branşlarda öğrendikleri bilgi ve aktiviteleri anne ve babalarına öğretiyor.

Proje kapsamında Bilgi Evi’ni ziyaret eden veliler, cumartesi günlerini çocuklarıyla geçiriyor. Öğrenciler, velilerine aralarında mangala, abalone, satranç ve masa tenisi gibi bir çok etkinliği öğretiyor. Veliler ayrıca çocukları ile folyo kabartma, resim çalışması, kağıt telkari, kaligrafi gibi el beceresi gerektiren faaliyetler de bulunuyor.

“VELİLERİN BİLGİ EVLERİMİZE İLGİSİ ARTIYOR”

İlçede aile kurumunun daha da güçlenmesini hedeflediklerini ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, hizmete sundukları Çocuk Öğretiyor Projesiyle ilgili şunları söyledi:

“Öğrencilerimize derslerine ve günlük yaşamlarına katkı sunacak bilgiler veriyoruz. Öğretmenlerimiz onlara fiziksel ve zihinsel önemi olan etkinlikleri öğretiyor. Çocuklarımız öğrendikleri bu faaliyetleri velileriyle paylaşsın istedik. Bunun yanı sıra anne ve babaların çocuklarıyla güzel vakit geçirmesini istiyoruz. Böylece velilerimizin de Bilgi Evlerimize ilgisi artacak. Daha aktif olarak çalışmalarımıza destek verecekler.’’

Velilerin çocuklarının eğitimine destek olması amacıyla Bilgili Anne Projesi’ni hizmete sunduklarını da hatırlatan Çağırıcı, bu etkinlikler sayesinde çocukların kötü alışkanlıklardan ve sosyal medyanın zararlı etkilerinden korunduğunu sözlerine ekledi.



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