Çocuklar kuş yuvalarını renklendirdi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() – KARABÜK’te, ‘Sizin de bir kuş yuvanız olsun’ projesi kapsamında çocukların boyadığı 100 adet kuş yuvası ormanlık alanlardaki ağaçlara yerleştirildi. Karabük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından böcek ve haşereyle mücadelede kuş türlerinin popülasyonunun arttırılması amacıyla, bir marangozhanede hazırlanan ahşap kuş yuvaları, kentin değişik bölgelerindeki ağaçlık alanlara yerleştiriliyor. Bu yıl anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine doğa sevgisini aşılamak ve tatillerini değişik etkinliklerle geçirmelerini sağlamaları amacıyla ‘Sizin de bir kuş yuvanız olsun’ projesi hazırlandı. Proje kapsamında çocuklar, Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde 100 ahşap yuvayı, insan sağlığına zarar vermeyen ve kuşları hiçbir şeklide etkilemeyen su bazlı boya ile boyadı. Çocukların özenerek boyadığı kuş yuvalarına isimlerini de yazmaları gözlerden kaçmadı. Rengarenk yuvalar daha sonra Dikmen Orman İşletme Şefliği Hanköy mevkii ormanlık alanlardaki ağaçlara yerleştirildi.

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