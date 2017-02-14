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Çocuklar istedi, öğrenciler köpek ve 3 yavrusuna kulübe yaptı

Mustafa ÜSTÜBİ/FERİZLİ (Sakarya), () - SAKARYA'nın Ferizli İlçesi'nde köpek ve 3 yavrusunun soğuk kış günlerinde dışarıda kalmasına üzülen çocukların isteğiyle, meslek lisesinde köpekler için kulübe yapıldı. Köpek ve yavruları...

Çocuklar istedi, öğrenciler köpek ve 3 yavrusuna kulübe yaptı

Mustafa ÜSTÜBİ/FERİZLİ (Sakarya), () - SAKARYA'nın Ferizli İlçesi'nde köpek ve 3 yavrusunun soğuk kış günlerinde dışarıda kalmasına üzülen çocukların isteğiyle, meslek lisesinde köpekler için kulübe yapıldı. Köpek ve yavruları kulübeye konuldu.
Ferizli Devlet Mahallesi'nde köpek ve 3 yavrusunu görerek acıyan çocuklar, köpeklere yuva yapılması için büyüklerinden yardım istedi. Mahallelinin durumu Recepbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticilerine bildirmesi üzerine, okul yetkililerinin izniyle  mobilya bölümü öğrencileri kulübe yaptı. 11'inci sınıf öğrencilerinin hazırladığı kulübe mahalleye getirilerek ağaçların altında yerleştirildi. Köpek ve yavruları kulübeye konulurken, çocuklar ve hayvanseverler köpekleri soğuktan kurtarmanın mutluluğunu yaşadı.

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