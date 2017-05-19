Çocuklar için Cebelitarık'ı yüzerek geçtiler

AÇIK su yüzücüsü 3 Türk kadın, Koruncuk Vakfı'nın İzmir'in Urla İlçesi'nde yürüttüğü Çocuk Köyü projesine destek olmak için, Cebelitarık Boğazı'nı yüzerek geçti.

Geçen yıl Çeşme'den Sakız Adası'na ve Sakız Adası'ndan Çeşme'ye yüzerek geçen açık su yüzücüsü Seda Noyan Kansuk, bu kez sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Urla'daki Çocuk Köyü'ne katkı sağlamak için arkadaşları Sinem Tüzer ve Sadiye Kuş ile birlikte Cebelitarık Boğazı'nı geçmeyi planladı. Üçü de anne olan açık su yüzücüleri, 14 Mayıs Anneler Günü'nde, Cebelitarık Boğazı'nda, 15 kilometrelik mesafeyi 4 saat 36 dakikada geçti. Koruncuk Vakfı yararına Cebelitarık Boğazı'nı yüzerek geçen açık su yüzücüsü Seda Noyan Kansuk, "Harika dostluklar yaşadığım, kardeş gibi sevdiğim yüzücü arkadaşlarım Sadiye Kuş ve Sinem Tüzer ile, serin sularda, doğa ve o güzel atmosferde, Cebelitarık Boğazı'nda süzülürken, sanıyorum hepimizin düşüncesi, korunmaya muhtaç çocuklar için yürüttüğümüz kampanyanın ses getirmesiydi. Kıyıdan ayrılırkenki heyecan, denizde daha önce yaşanmış duygulara bıraktı yerini. Cebelitarık kısa bir parkurdu. O nedenle de daha keyifli geçti. Türk kadını, azmi ve cesareti yine kazandı. Çok mutluyum" dedi.

Açık su yüzücülerinin Koruncuk Vakfı ile ortak gerçekleştirdikleri proje için açılan kampanyada, her kulaç için 5 lira yardım istendi. Yüzücüler, Cebelitarık Boğazı'nı 20 bin kulaç atarak geçti. Projede hedeflenen rakam olan 100 bin liranın bu ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.



FOTOĞRAFLI