Çocuklar, hayallerindeki arabaları yaptı

ESKİŞEHİR’de Deneyap Teknoloji Atölyeleri projesi kapsamında 245 ortaokul ve 180 lise öğrencisi, uygulamalı sınavda verilen malzemelerle hayallerindeki arabaları yaptı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, savunma sanayinde yakalanan başarılı en kısa vadede enerji, sağlık, ilaç ve makine imalat sektöründe geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğüne Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK, ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ortak çalışması olan deneyap atölyesi uygulama sınavı Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda yapıldı. Sınava 245 ortaokul ve 180 lira öğrencisi katılarak verilen malzemelerle hayallerindeki arabaları yapmaları istendi. Yaklaşık 2 saat süren sınav boyunca öğrenciler eldeki malzemelerinden arabalar tasarladı.

Uygulama sınavı ziyaret ederek öğrencilerin çalışmalarını izleyen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 3 yıllık eğitime alınacak öğrencilerin uygulama sınav sonucunda belirleneceğini ifade ederek, "12 ilimizde benzer sınavlarımız yapılıyor. Eskişehir’de sabah 245, öğleden sonra da 180 öğrencimiz sınava giriyor. Kendileri daha önce yazılı sınavdan geçti. Bugün kendilerini tasarım, teknik yeterlilik, estetik, maliyet ve işlevsellik olarak yaptıkları tasarımları görmek istiyoruz. Şuanda bir araç tasarlıyorlar ve değerlendirmeye tabi tutulacaklar. Daha sonra 100 öğrencimiz ücretsiz, 3 yıllık kendi okullarını yanı sıra bir müfredata hafta sonları tabi olacaklar. Nano teknoloji, robotik, kodlama, tasarım, yenilikçilik konularında eğitim alacaklar. Bu eğitimler Eylül ayında Türkiye’de 30 ilde başlayacak. Gelecek yılda 81 ilimizde 100 dene-yap atölyeleri açılmış olacak. Ülkemizin en önemli birikimi insan kaynağı, bu insan kaynağını daha fazla bilgi, becerilerini arttırma ve nitelikli hale getirmek çabasındayız" dedi.

'SAVUNMA SANAYİDE YERLİLİK ORANI YÜZDE 68’E ÇIKTI'

Savunma sanayinde Türkiye’nin başarısını diğer alanlara da yaymak istediklerini kaydeden Prof. Dr. Mandal, "İnanıyoruz ki ülkemizin savunma sanayindeki örnek başarısı yüzde 20’lerde olan yerlilik oranını yüzde 68’e çıkmış olması, bu ülkedeki insan kaynağı ile birlikte yerli ve milli teknolojileri geliştirebilme boyutundaki bir özgüven. Biz bunu en yakın zamanda 2023 yılında ve takip eden dönemlerde yerli ve milli teknolojilerle ülkemizin ihtiyaçlarını aynı zamanda dünyanın küresel boyuttaki fayda sağlayan teknolojiler noktasındaki birikimi olacaklar. Biz savunma sanayindeki başlatılan bu girişimi başarıyı enerji, sağlık, ilaç ve makine imalat sektöründe geliştirmeyi hedefliyoruz. Dene-yap bu onun çabalarından birisi" diye konuştu.



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