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'Çocuklar gülümsesin' diye koştular

Daha önce hiç doğum günü kutlayamamış ihtiyaç sahibi çocuklara sürpriz doğum günü yaparak onların eğitim ve sağlık masraflarını karşılamayı amaçlayan 'Abidinle Gülümse' projesi kapsamında dün bir koşu düzenlendi. Belgrad Ormanı'ndaki...

GENEL 11.11.2019, 09:55
'Çocuklar gülümsesin' diye koştular
Daha önce hiç doğum günü kutlayamamış ihtiyaç sahibi çocuklara sürpriz doğum günü yaparak onların eğitim ve sağlık masraflarını karşılamayı amaçlayan 'Abidinle Gülümse' projesi kapsamında dün bir koşu düzenlendi. Belgrad Ormanı'ndaki Neşetsuyu Parkuru'nda bir araya gelen yaklaşık 100 kişi 'çocuklar gülümsesin' diye koştu.

Abidinle Gülümse projesi, daha önce hiç doğum günü kutlayamamış ihtiyaç sahibi çocuklara sürpriz doğum günü yaparak, onlara unutamayacakları bir gün yaşatarak mutlu etme amacı ile yola çıktı. Nazım Hikmet’in ünlü Türk ressamı Abidin Dino’ya seslendiği "Mutluluğun resmini yapabilir misin?"mısradan esinlenilerek gerçekleştirilen projeye bugün bir yeni etkinlik daha eklendi. Amatör ve profesyonel koşuculardan oluşan yaklaşık 100 kişi Belgrad Ormanı’ndaki Neşetsuyu Parkuru’nda bir araya geldi. 6 kilometrelik parkur çocuklar için koşuldu. Koşunun birincisi Cem Eser Yola, ikincisi Rafet Manyas üçüncüsü ise Sevda Yola oldu. Derece alan koşucuların madalyaları ise Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan ve Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatoş Altınbaş Sarıgül tarafından takdim edildi.

"İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLAR İÇİN BURADAYIZ"

Abidinle Gülümse projesi paydaşlarından Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fatoş Altınbaş Sarıgül, çocukların eğitim ve yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için yola çıktıklarını belirterek, "Abidinle Gülümse Projesi için bu koşuyu düzenliyoruz. Amacımız başarılı çocukların eğitim ve yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak. Okul ya da spor alanında kendini kanıtlamış çocuklarımıza ihtiyaçları doğrultusunda yardım etmeye çalışıyoruz. Altınbaş Üniversitesi ile Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği bu projeyi ortaklaşa sürdürüyor. Bu kapsamda Belgrad Ormanı’ndaki Neşetsuyu Parkuru'nda 100 kişi koşuyor. 6 kilometrelik parkuru profesyonel sporcular, koşucular koşu takvimlerini takip eden sporcular, üniversite öğrencileri, projeye destek vermek isteyen vatandaşlar bugün bizimle burada" dedi.

PROJEYE DESTEK OLMAK İÇİN...

Projeye destek olmak isteyenlerin Abidinle Gülümse’nin ınstagram hesabından gerekli bilgilere ulaşabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Fatoş Altınbaş Sarıgül, şunları söyledi:

"Buradan bize nasıl destek olacaklarını öğrenebilir, projemize bağış yapabilirler. Çocuklara göndermek istedikleri hediye varsa ya da hayatında doğum günü kutlamamış çocuklara doğum günü organizasyonu yapıyoruz buna destek olabilirler. Çocukların doğumgünlerinde çizdikleri mutluluğun resimlerini ürünlere dönüştürüyor ve satıyoruz. Çocuklar için destek verecekleri pek çok alan var. Instagram hesabımızdan çok daha detaylı bilgiye ulaşabilirler. Çok başarılı fakat imkanları kısıtlı çocuklar var. Biz onları hayata motive etmek istiyoruz. Hayata hazırlanırlarken moralleri yüksek olsun istiyoruz. Hayatlarında hiç doğum günü kutlamamış olan çocukların o mutluluğu gerçekten görülmeye değer. Bugüne kadar çeşitli sponsorlarımız oldu."

"BİR ÇOCUĞUN GÜLÜMSEMESİ DÜNYAYA BEDEL"

Koşuyu birinci tamamlayan Cem Eser Yola ise uzun zamandır koşu sporu ile ilgilendiğini belirterek, "Efor sarf edilerek yapılan sporlarda Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) destek vermek ülkemizde yeni yeni başladı. Koşarak, bir efor sarf ederek bir çocuğun gülümsemesine vesile oluyorsunuz. Ben spor yapan herkesi STK’lara destek vererek spor yapmaları konusunda teşvik etmek istiyorum. Gelsin koşsunlar ve birilerine destek olsunlar" çağrısında bulundu.

Spor yaparken bir amaç uğruna koştuklarını ifade eden Sevda Yola ise "Hem spor yapıyoruz hem bir amaç için koşuyoruz. Bu çok güzel bir duygu. Aslında sadece koşmak değil sporun her dalı güzel. Buna bir amaç eklediğinizde daha da keyifli hale geliyor. Bugün çocuklar için koştuk. Bir çocuğun gülümsemesine vesile olmak dünyalara bedel. Bu nedenle çok daha keyifliyiz" dedi.

 

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