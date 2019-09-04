'Çocuklar Gülsün' diyen muhtarlardan örnek davranış

ZONGULDAK’ta, 'Bütün Çocuklar Gülsün' sloganıyla başlattıkları proje kapsamında, gönüllülerin oynayacağı tiyatro oyunun gelirleriyle 200 çocuğun okul kıyafetlerini karşılayacak olan muhtarlar, siyah önlük giyip cadde zil çalarak halkı destek vermeye çağırdı.



Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk ve Dilaver Mahallesi Muhtarı Bülent Bektaş, 'Bütün Çocuklar Gülsün. Bir Tiyatro Biletiyle Geleceğe Umut Ol' adında proje başlattı. Proje kapsamında oynanacak tiyatro oyununun geliriyle 200 çocuğun okul kıyafetlerinin karşılanması amaçlandı. Aralarında doktor, hemşire ve öğretmenlerin bulunduğu gönüllerden kurulu tiyatro topluluğunun GMİS Şemsi Denizer Salonu'nda oynayacağı 'Safinaz'ın İzdivacı' adlı tiyatro oyununun 30 Eylül’de sahneleneceği açıklandı. Terakki, Dilaver, Birlik Mahallesi, Karaelmas ve Bahçelievler Mahallesi muhtarları, 10 liradan satışa sunulan biletleri satmak için ilkokul yıllarında kullandıkları siyah önlüklerden giyip beyaz yaka taktı. Ellerindeki zil ile tiyatro afişlerini taşıyan muhtarlar, Gazipaşa Caddesi'ni takiben Madenci Anıtı'ndan yürüyüş başlattı. Vergi dairesinde son bulan yürüyüşte vatandaşlar, tiyatroya davet edilerek bilet satıldı.



Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk, organize ettikleri tiyatro oyunuyla kent merkezindeki durumu iyi olmayan çocukların okul kıyafetlerini karşılayacaklarını söyledi. Halkın desteğini almak için ilkokulda giydiklerin önlüklerin benzerlerini diktirerek giydiklerini anlatan Arslantürk, "Gönüllü bir tiyatro topluluğumuz var. Tiyatrodan elde edilen gelirimizde 200'ü aşkın çocuk giydirmeye gayret edeceğiz. Farkındalık yaratmak için böyle bir şey yaptık. Biletleri satmak için böyle giyindik. Fiyatlar makul. Amaç destek olmak. Tüm Zonguldak halkının desteklerini bekliyoruz." dedi.

