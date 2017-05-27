Çocuklar, dünyanın ilk Çocuk Sokağı'nda iftarını açtı

İSTANBUL,() - ESENLER Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününü yine çocuklara ayırdı. Hayatlarında ilk kez oruç tutmanın heyecanını dünyanın ilk Çocuk Sokağı’nda yaşayan çocuklar, Ramazan’ın bereketini paylaşarak çıkardı. Esenler Çocuk Sokağı’nda bu yıl 6’ncısı düzenlenen iftara anneleriyle birlikte katılan yaklaşık bin çocuk; iftar öncesi Nasreddin Hoca, Keloğlan, Karagöz-Hacivat gölge oyunları, animasyon, jonglör ve illüzyon gösterileri ile keyifli vakit geçirdi. Akşam ezanı vaktinin gelmesiyle iftar sofralarında yerlerini alan çocuklar, 14 yaşındaki Emirhan Şeyba’nın okuduğu akşam ezanıyla iftarlarını açtı. Çocuklar, ilk iftarlarının ardından yine bir çocuğun yemek duasına hep birlikte “Amin” dedi.

ÇOCUKLARIN İLK İFTAR SEVİNCİ

İftarını açmak için sabırsızlanan yüzde 52 engelli Eşref Kaya, orucunu tutarken zorlanmadığını dile getirdi. 11 yaşındaki Nahide Yalçın, oruç tutmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, çocuk iftarı etkinliğinin çok güzel geçtiğini söyledi. Oruç tutmanın çok kolay olduğunu kaydeden Ahmet Çiçek, oruç tutmanın tam kendisine göre olduğunu ifade etti. Orucunu arkadaşlarıyla birlikte açan Adem Mete, “11 yaşındayım, ben oruç tutabiliyorsam herkes tutabilir” şeklinde konuştu. Oruç tutmayı çok sevdiğini belirten Kadir Emek, 30 gün boyunca oruç tutacağını söyledi.

“ÇOCUKLARIMIZIN HİKÂYELERİ BU SOKAKLARDA BAŞLIYOR”

Çocukların iftar sofrasında yerlerini alan Bağcılar Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Ramazan’a çocuk iftarıyla başlamalarının nedenini şu sözlerle dile getirdi:

“Bir şehirde yaşayan insanların önce o şehirle ilgili hikâyeleri olması gerekir. Ben inanıyorum ki çocuklarımızın hikâyeleri bu sokaklardan başlıyor. Bu görmüş olduğunuz sokak; dünyada ve Türkiye’de ikincisi olmayan bir sokak. Bu çocuk sokağını en anlamlı kılan şey çocuk sokağımız ise, bunu da anlamlı kılan Ramazan’ın bereketiyle birlikte çocuklarımızla ilk iftarımızı açmaktır. Çocuklarımız ilk iftarını kendi arkadaşlarıyla açarak bu şehirde yaşamış olmanın hikâyesini yazıyorlar.”

İftar sonrası genç piyanist Güneş Yakartepe çocuklara unutulmayacak bir konser verdi. Etkinlikte ayrıca, çocuklara bir Osmanlı geleneği olan "diş kirası" adı altında çeşitli hediyeler verildi.

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