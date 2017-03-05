Çocuklar, bez bebek yapmayı öğreniyor

SAMSUN'da bulunan Alin Sanat Tasarım Atölyesi'nde Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez bez bebek atölyesi kursu açıldı. Atölyede 4-13 yaş arası çocuklara bezden bebek yapma kursu veriliyor. Atölye kurucusu Özlem Başoğlu, kursun amacının çocukların sağlıksız plastik bebekler yerine kendi yaptıkları bebeklerle oynamalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Samsun'un Atakum İlçesi'nde hizmet veren Alin Sanat Tasarım Atölyesi'nde Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez bez bebek kursu açıldı. Yaşları 4-13 arasında değişen ve büyük bölümünü kız çocuklarının oluşturduğu kursta, çocuklara bezden bebek yapmak öğretiliyor. Kurs amacının plastikten yapılan oyuncak bebekler yerine, çocuklara tamamen organik malzemelerle bez bebek yapmalarını öğretmek ve onlarla oynamalarını sağlamak olduğu belirtildi. Çocuklar yaptıkları bez bebeklerin yüzlerini de hayal güçleri kullanarak kendileri boyuyor. Alin Sanat Tasarım Atölyesi kurucusu, Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde Çocuk Korosu Balesi ve Okestra Koordinatörü olan Özlem Başoğlu, şöyle dedi:

"Bez bebek atölyesinin amacı daha önceki yıllarda annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin bize bıraktığı mirası değerlendirmek. Son yıllarda plastik bebekler o kadar ön plana çıktı ki organik olmayan malzemelerden olan bebekler dış görüntüsünün tamamen mükemmel olmasıyla bizi rahatsız etti. Eskilerden bize geçmiş olan bez bebek kültürünü yaşatıp yansıtmak istedik."

Kurs öğretmeni Sonseray Çetinoğlu ise, "Kursumuzu yaklaşık 4 ay önce açtık ve şuan 50'nin üzerinde minik kursiyerimiz var. Amacımız çocukların konsept mağazalardan alışveriş yapmalarını engellemek ve yüzde yüz doğal ve organik ürünlerle kendi bebeklerini kendileri tasarlayıp daha mutlu olmalarını sağlamak. Bebeklerin içini gerçek yünle dolduruyoruz" diye konuştu.



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