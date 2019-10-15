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Çocuklar ameliyata akülü arabayla gidiyor
ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat olacak çocukların korkusunu ortadan kaldırmak için sedye yerine akülü araba uygulaması başlatıldı. Minikler, yeni uygulama ile sedyeyle değil kendi kullandıkları...
GENEL 15.10.2019, 12:48
ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat olacak çocukların korkusunu ortadan kaldırmak için sedye yerine akülü araba uygulaması başlatıldı. Minikler, yeni uygulama ile sedyeyle değil kendi kullandıkları akülü arabalar ile ameliyathaneye giriyor.
Hastanede görev alan Başhekim Yardımcısı Prof Dr. Özlem Görüroğlu Öztürk, dünyanın bazı kentlerinde yaygın olan bu hizmetin Türkiye’de sayılı hastanede uygulandığını kaydetti. Öztürk, ameliyata hazırlanan pek çok çocuğun iğne, doktor veya beyaz önlük çekincesi olduğuna değinerek, "Bu yöntem çocuklar üzerindeki stres, gerilim ve endişeyi azaltmada etkili. Bu şekilde çocuklarımızın daha mutlu ameliyat olmalarını amaçladık" dedi.
Akülü arabayla böbrek ameliyatına giden Rabia Kotman'ın (8) babası Erdal Kotman ise uygulama nedeniyle hastane yetkililerine teşekkür etti.
Hastanede görev alan Başhekim Yardımcısı Prof Dr. Özlem Görüroğlu Öztürk, dünyanın bazı kentlerinde yaygın olan bu hizmetin Türkiye’de sayılı hastanede uygulandığını kaydetti. Öztürk, ameliyata hazırlanan pek çok çocuğun iğne, doktor veya beyaz önlük çekincesi olduğuna değinerek, "Bu yöntem çocuklar üzerindeki stres, gerilim ve endişeyi azaltmada etkili. Bu şekilde çocuklarımızın daha mutlu ameliyat olmalarını amaçladık" dedi.
Akülü arabayla böbrek ameliyatına giden Rabia Kotman'ın (8) babası Erdal Kotman ise uygulama nedeniyle hastane yetkililerine teşekkür etti.
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