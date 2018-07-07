Çocuk istismarına tepki için yürüdüler

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), () - ÇORUM'un Osmancık ilçesinde çocuk istismarına tepki için sessiz yürüyüş gerçekleştirildi.

Osmancık ilçesinde, çocuk cinayeti ve istismar olayları nedeniyle tepki göstermek için biraraya gelen vatandaşlar 'Çocuk istismarına 'Dur' de', 'Çocuk istismarına 'Hayır' demek için yürüyüyoruz' yazan pankartlar açarak sessiz yürüyüş yaptı. Grup, 15 Temmuz Şehitleri Demokrasi Meydanı'ndan başlayıp Org. Ahmet Çörekçi Caddesi, Atatürk Caddesi, Sadri Turan Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi güzergahında yürüdü. Kadınların ağırlıklı olarak yer aldığı yürüyüşe katılanlar Türk bayrakları taşıdı. Yürüyüş sonunda grup dağıldı.



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