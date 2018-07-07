Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
YSK açıkladı: Erdoğan 26 milyon...
Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
Süper Lig fikstür çekimi 9...
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi...
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun zaman mı?
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun...

Çocuk istismarına tepki için yürüdüler

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), () - ÇORUM'un Osmancık ilçesinde çocuk istismarına tepki için sessiz yürüyüş gerçekleştirildi. Osmancık ilçesinde, çocuk cinayeti ve istismar olayları nedeniyle tepki göstermek için biraraya gelen vatandaşlar...

Çocuk istismarına tepki için yürüdüler

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), () - ÇORUM'un Osmancık ilçesinde çocuk istismarına tepki için sessiz yürüyüş gerçekleştirildi.
Osmancık ilçesinde, çocuk cinayeti ve istismar olayları nedeniyle tepki göstermek için biraraya gelen vatandaşlar 'Çocuk istismarına 'Dur' de', 'Çocuk istismarına 'Hayır' demek için yürüyüyoruz' yazan pankartlar açarak sessiz yürüyüş yaptı. Grup, 15 Temmuz Şehitleri Demokrasi Meydanı'ndan başlayıp Org. Ahmet Çörekçi Caddesi, Atatürk Caddesi, Sadri Turan Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi güzergahında yürüdü. Kadınların ağırlıklı olarak yer aldığı yürüyüşe katılanlar Türk bayrakları taşıdı. Yürüyüş sonunda grup dağıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325