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Çocuk istismarına karşı sessiz yürüyüş

İZMİR'in Foça ilçesinde yüzlerce kişinin katılımıyla, çocuk istismarlarını protesto için sessiz yürüyüş düzenlendi. Foça Belediyesi ve Foça Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Çocuk susar, sen susma, Çocuk...

Çocuk istismarına karşı sessiz yürüyüş
İZMİR'in Foça ilçesinde yüzlerce kişinin katılımıyla, çocuk istismarlarını protesto için sessiz yürüyüş düzenlendi.
Foça Belediyesi ve Foça Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Çocuk susar, sen susma, Çocuk istismarına hayır' adlı yürüyüş için bugün saat 14.00'te, Küçükdeniz Limanı sahilindeki Kavala Kafe önünden yaklaşık 700 kişi bir araya geldi. Siyah giysiler giyen topluluğun çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu görüldü. Foça Belediye Başkanı CHP'li Gökhan Demirağ, bazı belediye meclis üyeleri, Foça Kent Konseyi Başkanı Orhan Gürer, kadın meclis üyeleri, bazı siyasi partilerin temsilcileri de yürüyüşe katılarak destek verdi. Yürüyüşe katılanlar, 'Ben Kirlenirsem Dünya Kirlenir', 'Sessiz Kalmak Ortak Olmaktır', 'Çocuk İstismarına Son', 'İstismara Sessiz Kalma' ve 'Sessiz Çığlıklara Kulak Ver' yazılı dövizler taşıdı.
Reha Midilli Caddesi boyunca ilerleyerek Demokrasi Meydanı'na gelen eylemciler, burada Atatürk'ün çocuk ihmal ve istismarına yönelik veciz sözleri ve 'Çocuk Susar Sen Susma' yazılarından oluşan iki büyük pankart açtı. Alkışlarla 5 dakikalık uyarı eylemi yapan katılımcılar, daha sonra dağıldı.

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