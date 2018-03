Çocuk istismarına karşı ortak hareket

İSTANBUL, () -ŞİŞLİ Belediyesi, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı çocuk istismarına karşı güçlerini birleştirdi. Çocuk istismarı konusunda öncelikle ebeveynlerin eğitilmesi gerektiği düşüncesiyle yola çıkan belediye, çalışanlardan muhtarlara, öğretmenlerden velilere kadar geniş bir kesimi cinsel istismara uğrayan çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiği hakkında bilinçlendirmeye başladı.

Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen 'Çocuk Anlatır, Sen Dinle' projesinin tanıtım toplantısına yoğun ilgi gösterildi. Programda, projenin nasıl işleyeceği hakkında bilgi verildi. Proje kapsamında çocuğun bedensel hakları nelerdir, çocuklar kendilerini nasıl koruyabilir, cinsel istismar nasıl önlenebilir, cinsel istismara uğrayan çocuklar nasıl fark edilir ve desteklenebilir gibi konularda eğitimler verileceği aktarıldı.

“ÇOCUKLAR SUSMAZ; DİNLEMESİ GEREKENLER BİZLERİZ”

Çocuk istismarı konusunun sadece çocukların eğitilmesiyle çözülmeyeceğini vurgulayan Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği Psikoloğu Nurgül Öztürk, sosyal medyada yayılan ‘Çocuk susar, sen susma’ sloganıyla ilgili, “Çocuklar çoğu zaman susmayıp anlatıyorlar. Çocuklar bunu sözlü olarak anlatmasalar bile bir şekilde bedensel ve ruhsal olarak yaşadıklarını dile getiriyorlar. Ama çocuğun susturulduğu bir toplumda yaşıyoruz. Söylediklerine çok kıymet vermeyebiliyoruz. Onlar ‘hayır’ dediklerinde biz bile onların 'hayır’larını kabul etmiyoruz; ısrar ederek baskı kuruyoruz. Yani çocuklar susmaz; dinlemesi gerekenler bizleriz” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIN 'HAYIR’INA SAYGI DUYMALIYIZ”

Çocukla ebeveynin arasındaki ilişkinin çocuk istismarını önleme konusunda büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Öztürk, şunları söyledi:

“Önemli olan çocuğun her ihtiyaç duyduğunda yaşadıklarını ebeveynine anlatabilecek sağlıklı bir iletişim kurabilmesi. Her şeyden önce ebeveynlerin çocuklara inanması lazım. Onlarla iletişimin iyi olduğu bir ilişki kurmak gerekiyor. Bu eğer böyle olursa çocuk yaşadığı her duyguyu ve davranışı gelip yetişkine anlatır. Önemli olan bir şeyi anlattığında çocuğu dinlemek onu geçiştirmemek gerçekten gözlerinin içine baka baka söylemek istediği şeyi dinlemek ve cevap vermek gerekiyor. Bunların dışında bedenini tanıması ve bedeni ile ilgili bilgi vermemiz gerekiyor ‘Bedenin sana ait, sen istemediğin sürece bedenine kimse dokunamaz’ demek gerekiyor. Ancak bunu sadece sözel olarak söylemek değil; aynı şekilde ebeveynin de uygulaması gerekiyor. Kıyafetini çıkarırken bile ‘Üzerindeki çıkarabilir miyim?’ denilmesi gerekiyor. Böyle olmalı ki eğitim tutarlı olsun.”

“SOMUT ADIMLAR ATMAK GEREKİYOR"

Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü ise belediye olarak çocuk istismarının önlenmesi için harekete geçtiklerini belirterek şöyle konuştu:

“Çocuklarımızın bedensel haklarına saldırı olduğunda sessiz kalmıyoruz. Bunlar vakaların görünürlüğünü sağlamak için oldukça önemli eylemlerdir. Ancak başka bir önemli konu ise, çocuk istismarına önlemek için somut adımlar atmaktır. Biz Şişli belediyesi olarak ‘Çocuk anlatır, sen dinle istismarı önle’ projesini bu amaçla başlatıyoruz. Öncelikle; çocuklarımızın bedensel hakları ve istismar biçimleri ile ilgili herkesi bilinçlendireceğiz. Eş zamanlı olarak da belediyemizin çalışanlarına, muhtarlarımıza, öğretmenlerden velilere geniş bir kesimi cinsel istismara uğrayan çocukların nasıl anlaşılacağı hakkında bilgilendireceğiz. Herkesi çocuklara nasıl müdahale edilebileceği konusunda aydınlatıp eğiteceğiz.”

(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)