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Çocuk istismarı, kadına şiddet ve doğa için yürüyen 3 kadın Bursa'da

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), () - ÇOCUK istismarı, kadına şiddet ve doğa katliamlarına dikkat çekmek amacıyla '3 İnsan, 3 Kadın, 3 Anne' sloganıyla 3 Mart’ta Çanakkale’den Ankara’ya yürüyüşe geçen kadınlar, Bursa’ya ulaştı....

Çocuk istismarı, kadına şiddet ve doğa için yürüyen 3 kadın Bursa'da

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), () - ÇOCUK istismarı, kadına şiddet ve doğa katliamlarına dikkat çekmek amacıyla '3 İnsan, 3 Kadın, 3 Anne' sloganıyla 3 Mart’ta Çanakkale’den Ankara’ya yürüyüşe geçen kadınlar, Bursa’ya ulaştı. Yürümekten ayağında yara oluşan 3 kadından Hülya Kurt, Mudanya Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. 
Çocuk istismarları, kadına şiddet ve doğa katliamlarına dikkat çekmek amacıyla Çanakkale’den Ankara'ya yürümek için yola çıkan, Ayvacık ilçesi Ahmetçe köyünden Dilek Taş, Biga ilçesinden Hülya Kurt ve Kocaeli'den Nursel Karagöz, dün Bursa'ya ulaştı. Yürüyüş sırasında, sağ ayağında yara oluşan Hülya Kurt, Mudanya Devlet Hastanesi’ne götürüldü. CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, hastaneye gelip, tedaviye alınan Kurt ile yakından ilgilenerek, yarasına da pansuman yaptı. Hülya Kurt’un ayağındaki rahatsızlığın, yürüyüşü sürdürmesine engel oluşturmayacağı belirtildi. Gruptan Dilek Taş, “Günde 20 kilometre yürüyoruz. Hülya arkadaşımız, ayağındaki rahatsızlık tamamen geçinceye kadar 10 kilometre yürüyecek; kalan bölümü, araçta tamamlayacak” dedi. Bugün dinlendirileceği belirtilen Hülya Kurt’un, yarın yürüyüşe devam edeceği öğrenildi. 
3 kadın için yarın saat 14.00’te, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde karşılama töreni düzenlenecek. Yürüyüşü sürdüren Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz, daha sonra Nilüfer ilçesindeki 3 Fidan Parkı'nda yapılacak törene katılacak.

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