'Çocuk istismarcısının cezası idam değil, ağırlaştırılmış müebbet olmalı'

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - TÜRK Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Antalya Şube Başkanı Ayla Yüksel, çocuk istismarcısının idam edilmesinin, suçu işleyini kurtaracağını belirterek, cezanın ağırlaştırılmış müebbet olması gerektiğini söyledi.

TÜKD Antalya Şubesi'nce, çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarıyla ilgili basın toplantısı düzenlendi. Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde yapılan toplantıya, TÜKD Antalya Şube Başkanı Ayla Yüksel ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yüksel, çocuğa cinsel istismarda bulunan kişinin idam edilmesinin, onu kurtaracağını savundu. Çocuk istismarının cezasının idam olmaması gerektiğini kaydeden Yüksel, "İdam, o kişiyi öldürür, kurtarır; ama bizler, onların bu dünyada çekmesini istiyoruz. En ağır şekilde müebbet hapis yatarak, bu dünyada cezasını çekmesini arzu ediyoruz" dedi.

Önemli olan sorunun, tecavüzleri, şiddeti, cinsel istismarı önlemek olduğunu vurgulayan Ayla Yüksel, "Henüz bu konuda önleyici bir tedbir açıklanmadan idama yönelmek radikal bir çözüm değil. Bizce idam yerine ağırlaştırılmış müebbetle, öteki dünyada değil, kişi bu dünyada yaptığının cezasını çekmelidir. TBMM'de Çocuk Hakları İzleme Komitesi'nin daimi bir komisyona dönüşmesi gerekli. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca da 'Çocuk Koruma Görevlisi' adında bir yapı kurulmalıdır. İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere Türkiye'nin imza koyduğu uluslararası anlaşmalar eksiksiz yerine getirilmelidir" diye konuştu.

İstismar mağduru kişilerin rehabilitasyonunun yasal güvenceye alınması gerektiğini belirten Yüksel, şunları söyledi:

"Çocuk istismarı, cinsel sömürü ile ilgili kayıt sistemi ve istatistiksel bir yapı oluşturulmalı. Erken yaşta evlenmeler cinsel sömürünün araçlarından biri haline gelmiştir. Özellikle kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesinin önüne geçilmelidir. Erken çocukluk döneminden başlayarak çocuklar, anne- babalar, çocuklara bakım ve eğitim hizmeti verenler, çocuklarla çalışan profesyoneller için bilgilendirme kampanyaları ve eğitimleri için Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve STK'ların katılımıyla önemli çalışmalar yapılmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Cinsel ve Üreme Sağlığı' eğitimi verilmelidir. Çocuk istismarı vakalarında toplum vicdanını yaralayan cezasızlık veya iyi hal indirimlerinin kesinlikle uygulanmaması gerekir. Konu ile ilgili çalışan yargı, kolluk kuvvetleri, sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinin sağlanması gerekmektedir. Medyanın çocuk ve kadına yönelik istismar ve şiddet ile ilgili olaylarda takipçi olması, kamuoyunu bilgilendirmesi ve harekete geçilmesi gerekmektedir. Cinsel sömürü ve istismara maruz bırakılan çocuklar bu ülkenin utancıdır. Kadın örgütleri olarak bizler, cinsel suçların yasal ve toplumsal olarak yok sayılmadığı bir dünya için çalışıyoruz."

'KADINA ŞİDDETİN DE KARŞISINDAYIZ'

TÜKD Antalya Şube Başkanı Yüksel, kadına yönelik şiddetin de karşısında olduklarını dile getirerek, "Kadına yönelik şiddet, ister kamusal alanda ister özel yaşamda meydana gelsin; kadının ve çocuklarımızın fiziksel, ruhsal, sosyal, cinsel, ekonomik açıdan çok yönlü zarar görmesine ve acı çekmesine, onurunun zedelenmesine vesile olan her türlü eylemin karşısındayız" dedi.

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