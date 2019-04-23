AĞRI Sivil Toplum Platformu (ASTOP), 'Çocuk gelin yoktur, çocuklarına sahip çıkmayan toplum vardır' sloganıyla çocuk gelin mücadelesinde gönüllü olacağını bildirdi.

ASTOP 17'nci Başkanlar Kurulu, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda yapıldı. 32 sivil toplum kuruluşunun katıldığı toplantıda 'çocuk gelin' konusu masaya yatırıldı. Kurul sonunda

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, ASTOP olarak hazırladıkları ortak açıklamayı okudu. 2018 yılı nüfus sayımına göre Türkiye'de çocuk nüfus oranına sahip iller sıralamasında Ağrı'nın 3'ncü olduğunu belirten Alpaslan, "Bunun yanı sıra 2018 yılında Ağrı ilinin yüzde 14,8 ile kız çocuk evlenmelerinde en üst sırada yer aldığı görüldü. Platform olarak kamuoyunun bilinçlenmesi adına 'Çocuk gelin yoktur, çocuklarına sahip çıkmayan toplum vardır' sloganıyla hareket etmek istiyoruz. Ne yazık ki ilimizde 18 yaş altında evlendirilen çocuklarımız var. Hiçbir mantık, günümüzde buna müsaade etmemeli. Bu nedenle bugünden itibaren 'çocuk gelin' mücadelesinde platform olarak varolduğumuzu bildirmek ve bu mücadelede yer aldığımızı söylemek istiyoruz. Çocuklarımız 18 yaşından önce evlendirilmemeli. Her çocuk, çocukluğunu yaşamalı. Eğitimine devam etmeli. Kızların kendi geleceklerinde söz hakkı olmalı. Bu kapsamda Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Çalışma Bakanlığımızın tüm çalışmalarında gönüllü olarak katkı sunacağımızı belirtmek istiyoruz" dedi.

Ayrca terör saldırısında şehit düşen mehmetçikleri anan ASTOP, terör örgütlerini de kınadı. ASTOP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı da kınayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.



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