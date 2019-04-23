Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muğla Ula'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem
Muğla Ula'da 4.3 büyüklüğünde bir...
Suriye'de patlama: 3 polis yaralı
Suriye'de patlama: 3 polis yaralı
ABD’de küçük uçak düştü: 6 ölü
ABD’de küçük uçak düştü: 6...
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan kınama
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan...

'Çocuk gelin yoktur, çocuklarına sahip çıkmayan toplum vardır'

AĞRI Sivil Toplum Platformu (ASTOP), 'Çocuk gelin yoktur, çocuklarına sahip çıkmayan toplum vardır' sloganıyla çocuk gelin mücadelesinde gönüllü olacağını bildirdi. ASTOP 17'nci Başkanlar Kurulu, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis...

'Çocuk gelin yoktur, çocuklarına sahip çıkmayan toplum vardır'
AĞRI Sivil Toplum Platformu (ASTOP), 'Çocuk gelin yoktur, çocuklarına sahip çıkmayan toplum vardır' sloganıyla çocuk gelin mücadelesinde gönüllü olacağını bildirdi.
ASTOP 17'nci Başkanlar Kurulu, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda yapıldı. 32 sivil toplum kuruluşunun katıldığı toplantıda 'çocuk gelin' konusu masaya yatırıldı. Kurul sonunda 
Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, ASTOP olarak hazırladıkları ortak açıklamayı okudu. 2018 yılı nüfus sayımına göre Türkiye'de çocuk nüfus oranına sahip iller sıralamasında Ağrı'nın 3'ncü olduğunu belirten Alpaslan, "Bunun yanı sıra 2018 yılında Ağrı ilinin yüzde 14,8 ile kız çocuk evlenmelerinde en üst sırada yer aldığı görüldü. Platform olarak kamuoyunun bilinçlenmesi adına 'Çocuk gelin yoktur, çocuklarına sahip çıkmayan toplum vardır' sloganıyla hareket etmek istiyoruz. Ne yazık ki ilimizde 18 yaş altında evlendirilen çocuklarımız var. Hiçbir mantık, günümüzde buna müsaade etmemeli. Bu nedenle bugünden itibaren 'çocuk gelin' mücadelesinde platform olarak varolduğumuzu bildirmek ve bu mücadelede yer aldığımızı söylemek istiyoruz. Çocuklarımız 18 yaşından önce evlendirilmemeli. Her çocuk, çocukluğunu yaşamalı. Eğitimine devam etmeli. Kızların kendi geleceklerinde söz hakkı olmalı. Bu kapsamda Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Çalışma Bakanlığımızın tüm çalışmalarında gönüllü olarak katkı sunacağımızı belirtmek istiyoruz" dedi.
Ayrca terör saldırısında şehit düşen mehmetçikleri anan ASTOP, terör örgütlerini de kınadı. ASTOP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı da kınayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328