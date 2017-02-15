Çocuğuna 'Evet' adını verdi, AK Parti İlçe Başkanı altın taktı

Esat TAŞTEKİN/ ERGANİ (Diyarbakır), () - DİYARBAKIR'ın Ergani İlçesi'nde 3 eşli Mustafa Çelik, resmi nikahlı olan eşi Songül Çelik'ten 20 gün önce dünya gelen kız çocuğuna 'Evet' adını verdi. Çelik ailesinin kızlarına 'Evet' adını verdiğini öğrenen AK Parti İlçe Başkanı Şükrü Sayar, bebeği ziyaret ederek çeyrek altın taktı.

Ergani İlçesi'nin İncehıdır Mahallesi'nde oturan 3 eşli ve 8 çocuk babası çiftçi Mustafa Çelik, resmi nikahlı eşi Songül Çelik'in 20 gün önce dünya getirdiği kız çocuğuna, 'Evet' adını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hayranlık duyduğunu ve 16 Nisan günü yapılacak referandumda 'Evet' oyu vereceklerini belirten Muhtafa Çelik, herkesin evet demesi için bebeklerine 'Evet' adı verdiklerini ve Cumhurbaşkanı'ndan iş istediğini söyledi.

OLUMSUZ ETKİLENMEZ

Bebeklerine ‘Evet’ adını eşiyle birlikte verdiklerini belirten Mustafa Çelik, "Bebeğin ismini koyarken 16 Nisan’da yapılacak seçimi düşündük. Nüfus müdürlüğüne gittik ve çocuğun ismini ‘Evet’ koyduk. Memurlar ilk önce şaşırdılar. Referandumda ‘Evet’ oyu vereceğimiz için kızımıza ‘Evet’ ismini verdik. Akrabalarımızın tepkisi olumlu yönde oldu. Hepimiz zaten ‘Evet’ oyu vereceğiz. İleride çocuğumun bu isimden olumsuz etkileneceğini düşünmüyorum. Bu bize güzel bir hatıra olarak kalacak" diye konuştu.

Anne Songül Çelik ise ilk fikrin kendisinden çıktığını ifade ederek, şunları söyledi: “Eşime ‘Evet’ ismini verelim dediğimde olumlu karşıladı. Tayyip Erdoğan için bu ismi bıraktık. Eskiden köyümüzde su, yol yoktu. Şimdi evimizde çeşme var. O yüzden ‘Evet’ diyoruz."

İLÇE BAŞKANI 'EVET' BEBEĞE ÇEYREK ALTIN TAKTI

AK Parti Ergani İlçe Başkan Şükrü Sayan da bugün kızına 'Evet' adını veren Çelik ailesini ziyaret etti. Ziyarette Sayar, 'Evet' bebeğe çeyrek altın takarak, adından memnuniyet duyduklarını söyledi.

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