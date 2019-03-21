Çocuğun şaşırtan isteği sonrası başkandan ördeklere temsili nikah

Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya), () - ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde yaşayan Sezai Sert (10), ev ziyareti yapan Belediye Başkanı Ümit Öztekin'den, bunalıma giren dişi ördeğine erkek bulmasını istedi. Çocuğun şaşırtan talebi üzerine erkek ördek bulundu. 'Maviş' adlı dişi ve 'Akkuş' adlı erkek ördeğin temsili nikahını da Başkan Öztekin kıydı. Ördekler, daha sonra çocuğa teslim edildi.

Elmalı Belediye Başkanı ve 'cumhur ittifakı'nın Elmalı Belediye Başkanı adayı AK Parti'li Ümit Öztekin, seçim çalışmaları kapsamında pazartesi günü Özdemir Mahallesi'ndeki ev ziyaretlerinde mahalleliyle buluştu. Burada Özdemirlilerin sorunları ve isteklerini dinleyen Başkan Öztekin'den, kalabalık arasındaki ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Sezai Sert söz istedi. Beslediği dişi ördeğinin yalnızlıktan bunalıma girdiğini söyleyen Sert, Öztekin'den, yanına erkek ördek bulmasını talep etti. Bunun üzerine şaşıran Öztekin, daha sonra Sert'e isteğini yerine getirme sözü verdi.

'BİZE YAKIŞIKLI ÖRDEK LAZIM'

Başkan Öztekin, salı akşamı ilçedeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı toplantıda, Sezai Sert'in isteğini yerine getirdi. Ziyaretlerde halkın kendilerinden çeşitli taleplerde bulunduğunu dile getiren Öztekin, Sert'i de sahneye çağırarak, o anları şöyle anlattı:

"O gün Sezai, elini kaldırdı. 'Başkanım benim de bir isteğim var, yapar mısın?' dedi. 'Tabi yaparım, Sezai söyle bakalım' dedim. 'Benim dişi ördeğim var, çok güzel bir ördek; ama son zamanlarda bunalıma girdi' dedi. 'Hayırdır, ne oldu?' dedim. 'Benim dişi ördeğe erkek ördek bulur musun?' dedi. Belediye başkanlığı böyle bir iş. Hemen telefonu aldım, Fatih beyi aradım, 'Bize yakışıklı bir ördek lazım' dedim. Pirhasanlar Mahallesi'nden de yakışıklı bir ördek bulduk."

ÖRDEKLERİN TEMSİLİ NİKAHINI KIYDI

Elmalı Belediye Başkanı Öztekin, ördeklerin salonda olduğunu belirterek, "Belediye başkanı her işi yapıyor. En önemli görevlerinden biri de nikah kıymak. Dişi ördeğimizin adı 'Maviş', diğerinin adı 'Akkuş'. 'Maviş' ile 'Akkuş'un bundan sonra beraber yaşamasını istiyoruz. Şahitlik ediyor musunuz? O zaman biz de 'Maviş' ile 'Akkuş'u karı- koca ilan ediyoruz. Bir ömür boyu mutlu olsunlar" dedi.

Toplantının ardından ördekler, Sezai Sert'e teslim edildi. Küçük çocuk, ördekleri evine götürdü.

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