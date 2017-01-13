"Çocuğun Ruh Sağlığı Bozulmuştur" raporunu sanık aleyhine uygulamadı



Yüksel KOÇ/İSTANBUL,() Yerel mahkeme, A.B.'yi "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan verdiği 8 yıllık hapis cezasını, çocuğun ruh sağlığı bozulduğu gerekçesi ile 6 yıl 2 ay arttırarak 14 yıl 2 aya çıkardı.

İstinaf Mahkemesi, ise sanığı, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan suçlu bulurak 6 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırırken, Adli Tıp Kurumu'nun, "Çocuğun ruh sağlığının bozulduğu" şeklindeki rapor içeriğinin sanık aleyhine uygulanamayacağına hükmederek, yerel mahkemenin bundan dolayı verdiği cezayı kaldırdı.



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Ataşehir'de 2012 yılında 14 yaşında olan Z.Y. isimli kız çocuğu ile otomobilde cinsel ilişkiye giren A.B. (33)'ye, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 8 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

YEREL MAHKEME SANIĞA 16 YIL 8 AY CEZA VERDİ

Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Dairesi'nin, çocuğun ruh sağlığının bozulduğu yönündeki raporuna atıf yapan mahkeme, 8 yıllık cezayı 6 yıl 2 arttırarak 14 yıl 2 aya çıkardı. Mahkeme ayrıca A.B.'yi "Hürriyeti tahdit" suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

İSTİNAF DURUŞMASI BUGÜN YAPILDI

Cezayı çok bulan sanığın avukatı istinaf talebinde bulundu. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, bugüne duruşma günü verdi.

Tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık A.B., SEGBİS ile katıldı. Mağdur Z.Y. ile hiç yüz yüze gelmediğini söyleyen sanık A.B., suçsuz olduğunu savundu. Z.Y.'nin Avukatı Arzu Altun, Adli Tıp Kurumu'na göre müvekkilinin ruh sağlığının bozulduğunu belirterek sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

MAĞDURUN RUH SAĞLIĞININ BOZULDUĞUNA İLİŞKİN ADLİ TIP RAPORU DİKKATE ALINMADI

Duruşma savcısı verdiği esas hakkındaki mütalaada, sanığın mağdur Z.Y. ile otomobilinde cinsel ilişkiye girdiğinin sabit olduğunu hatırlattı. Mütalaasında, mağdurun ruh sağlığının bozulduğuna ilişkin cezayı arttıran TCK 106/2 maddesinin olay tarihinde yürürlükte olduğunu, bu maddenin daha sonra değiştirildiğini hatırlatan savcı, Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Dairesi'nin 4 Şubat 2015 tarihli, mağdurun ruh sağlığının bozulduğuna ilişkin rapora atıf yaptı. Mütalaada, "İstanbul Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Dairesi'nin raporunda mağdurenin ruh sağlığının bozulduğunun belirtilmesine rağmen bunun cinsel istismardan, erken yaşta rıza ile yaşanan cinsel ilişki ya da olay sonrası girilen psiko-sosyal stres ve çatışmalardan da oluşabileceği, bunlardan hangisine bağlı olduğunun tıbben ayırt edilemeyeceğinin belirtildiğini" görüşüne yer veren savcı, bu nedenle sanık A.B. aleyhine TCK 106/2 maddesinin uygulanmaması gerektiğini belirtti.

Savcı, sanığın "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan cezalandırılmasını istedi.

İSTİNAF 16 YIL 8 AYLIK CEZAYI 9 YIL 2 AYA İNDİRDİ

Duruşmaya kısa süre ara veren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, A.B.'ye, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 8 yıl ile cezalandırdı. Mağdurun ruh sağlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun sanık aleyhine uygulanamayacağına hükmeden 20. Ceza Dairesi, sanığın 8 yıllık cezasını iyi halden 6 yıl 8 aya indirdi. 20. Ceza Dairesi, sanığın, "Hürriyeti tahdit" suçundan aldığı 2 yıl 6 aylık cezayı da yasaya uygun bularak, sanık avukatının bu hükmün kaldırılması yönündeki istinaf talebinin reddine karar verdi.



