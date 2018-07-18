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Çocuğun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı (3)

VALİ ERİN'DEN YARALI DOKTORA ZİYARET Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisinde görev yaptığı sırada hasta yakınının parke taşlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Doktor...

Çocuğun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı (3)

VALİ ERİN'DEN YARALI DOKTORA ZİYARET
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisinde görev yaptığı sırada hasta yakınının parke taşlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Doktor Bahattin Ahmet Yalçın’ı ziyaret etti.
İl Sağlık Müdürü Doktor Himmet Durgut ile birlikte Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine giden Vali Erin, üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'dan olay hakkında bilgi aldı ve doktor Yalçın’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Saldırıya uğrayan doktorun başından ağır şekilde yaralandığını ve şu anda durumunun iyi olduğunu belirten Vali Erin, "Dün akşam yüksek ateş nedeniyle hastaneye getirilen çocuğumuza acil serviste doktor ve sağlık çalışanları tarafından gerekli müdahale yapılmış ancak hasta çocuğun yakınları ilgisizlikten şikâyet ederek doktorumuza yönelik böyle talihsiz bir saldırıda bulunmuşlardır. Sağlık alanında hizmet veren çalışanlarımıza yönelik şiddet girişimleri kesinlikle kabul edilemez. Olayla ilgili olarak hemen başlatılan adli soruşturma kapsamında, olayın faili olduğu değerlendirilen şüpheli şahıs gözaltına alınmış ve ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır. Hem adli süreç hem de başlatılan idari soruşturma Valiliğimizce yakından takip edilecektir. Doktorumuza ve tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun" dedi.

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