Çocuğa içki içiren çifte, Uşak'ta gözaltı (3)

BABA: KIZIMI YANIMA ALMAK İSTİYORUM

Bursa'da, Serkan D.'nin (36), 12 yaşındaki kızı C.Z.D.'ye, içki içirdiği fotoğrafları görüp, hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla gözaltına alınan eski eşi Y.Ç. (38) ve onun yeni eşi A.Ç. (45) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kızının Sosyal Hizmetler'de koruma altına alındığını öğrenen Serkan D., "Kızımı yanıma almak istiyorum. Hatta evimde bile kızımın odası duruyor. Kızımın sosyal hizmetlere değil, bana verilmesini istiyorum. Ben kızıma bakarım ve en iyi okullarda okuturum" dedi.

​Bursa'da yaşayan ve 2006 yılında evlenen Serkan D. ve Y.Ç. çiftinin 1 sene sonra kızları C.Z.D., dünyaya geldi. 2 yıl sonra çiftin boşanması üzerine C.Z.D.'nin velayeti annesi Y.Ç.'ye verildi. Y.Ç., 2011 yılında 1 kız çocuğu babası olan A.Ç. ile evlenip, Uşak'a yerleşti. Y.Ç. ve A.Ç. çiftinin 2017 yılında bir de erkek çocuğu dünyaya geldi. C.Z.D.'yi ziyaret zamanlarında gören babası Serkan D., bu sene görüştüklerinde kızının telefonuna bakarken, elinde içki bardağıyla fotoğraflarını gördü. Diğer fotoğraf ve videolara da bakan Serkan D., Y.Ç. ve A.Ç.'nin, C.Z.D.'nin yanı sıra 9 yaşındaki kızları ve 2,5 yaşındaki oğullarına da içki içirdiğini gördü. Bunun üzerine Serkan D., savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kızının kendisine anlattıklarını ve telefondaki görüntüleri delil olarak sunan Serkan D.'nin şikayeti üzerine savcılık, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Uşak'taki Y.Ç. ve A.Ç, dün akşam gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü. Çift hakkındaki işlemlerin sürdüğü belirtildi. Çiftin çocukları ise Uşak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce korumaya alındı. Baba Serkan D., kızının, eski eşi Y.Ç. ve A.Ç.'nin elinden alınması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi.

'UŞAK'A GİDİP KIZIMI ALMAK İSTİYORUM'

İş yerinde Demirören Haber Ajansı'na konuşan Serkan D., "Çocuğumu içki içerken görünce şok oldum. Kendileriyle görüşmek istemiştik ama görüşmek istemediler. Çağrı mektubu gönderdik, çağrı mektubumuza gelmeyeceklerini söylediler. Hatta kızımı aratıp da söylediler, 'gelemiyorlar işleri var' diye. Bizim de yapacak bir şeyimiz kalmadı, adli makamlara başvurduk. Sosyal hizmetler çocukları almış diye duyduk. Hatta dün ben 181 hattını aradım, 'böyle bir durum varsa geleyim alayım' diye. Onlar da 'müracaatınızı yapın' dedi. Bugün onları görüştük, avukatım şu an adliyede bu süreçleri takip ediyor. Gerekirse hemen Uşak'a gidip kızımı almak istiyorum" dedi.

'KIZIMIN ODASI DA VAR EVİMİZDE, BİZ BAKARIZ'

Kızının velayetini almak istediğini belirten Serkan D., şunları anlattı:

"Kızımın velayeti annesine verilmişti, sonra başka biriyle evlendi. Ondan bir çocuğu oldu. Kızım gelip giderken, ben telefonuna bakıyordum herhangi bir sıkıntı olmasın diye. İlk gördüğüm video, kendi çocuklarına rakı içirdikleri videoydu. O zaman da görüşmek istedim ama yine görüşemedik, aramız iyi değil zaten görüşmüyoruz. En son geldiğinde de kızımın rakı kadehinden alkol yudumladığı fotoğrafını görünce çağrı mektubu gönderdim. Onlardan iyi bakacağımı çok iyi biliyorum. Bursa'da daha iyi okullar var, imkanlar daha geniş. Öyle bir şey ki kızım o kadar zeki biri ki bizden duyduklarını onlara, orada yaptıklarını bizlere anlatmıyor. Biz sorsak da kaçak cevaplar verir, söylemez. Kendi 2, 5 yaşındaki çocuklarına bunu içirdiler. Ne olduğunu bilmiyoruz tabii. Bizim gördüğümüz sadece bir tane fotoğraf. İçkili bir mekanda çekilmiş. Çocuklar alınmış şu an avukatım adliyede. Ön karar çıkarsa diye umut ediyoruz. Çıkmazsa da gidip oradaki başsavcı ile görüşeceğiz. Sosyal hizmetlerden de babasının yanında kalmasının daha iyi olduğunu düşünüyorum. Annem var, babam var, kardeşim var. Kızımın odası da var evimizde biz bakarız."



Halil ÖZÇOBAN- Gürkan DURAL/BURSA, ()-

