Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Eski başkan yeni başkanı tabancayla öldürdü
Eski başkan yeni başkanı tabancayla...
Türk siyasetine örnek İYİ kongre kararı
Türk siyasetine örnek İYİ kongre...
Kayıp Evrim'in annesi, babası ve amcasına gözaltı
Kayıp Evrim'in soruşturmasında flaş gelişme

Çoban köpeğini tırmıkla yaraladılar

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde hayvanların başında bulunan çoban köpeği, ucu sivri demirli tırmıkla yaralandı. Ergene'nin Misinli Mahallesi'nde hayvancılık yapan Ümit Kazan (35), hayvanlarının başında...

Çoban köpeğini tırmıkla yaraladılar

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde hayvanların başında bulunan çoban köpeği, ucu sivri demirli tırmıkla yaralandı.
Ergene'nin Misinli Mahallesi'nde hayvancılık yapan Ümit Kazan (35), hayvanlarının başında bulunan 'Kahraman' adlı çoban köpeğini yaralı halde buldu. Kanlar içindeki köpeğini veterinere götürüp tedavi ettiren Kazan, köpeğin saman balyalarının kaldırılmasında kullanılan, ucu sivri demirli tırmıkla vurularak yaralandığının ortaya çıktığını söyledi.  Kazan, "Hayvanları kontrol etmek için ahıra doğru gittiğimde yerlerin kanlı olduğunu gördüm. Önce korktum, ne oldu diye. Sonra ahıra baktığımda 'Kahraman'ı kanlar içinde gördüm. Tedavisini yaptırdım, şimdi durumu iyi, ancak bunu kim neden ve niçin yaptı anlam veremedim. Köpeğe ucu demirli tırmık ile saldırmışlar. Bunu yapanlar insan olamaz" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328