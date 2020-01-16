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Çoban heykeltıraştan eskimo evi ve kar heykelleri
GENEL 16.01.2020, 08:52
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KARSLI çoban heykeltıraş Metin Doğrukartal, Millet Bahçesi'ne eskimo evi ve kardan heykeller yaptı.
Kentin tarihi mekanlarının minyatürlerini bazam taşlara işleyen, biblolarını yapan çoban heykeltıraş olarak tanınan Metin Doğrukartal, kent merkezine az da olsa yağan karları biriktirerek Millet Bahçesi'ndeki anfi tiyatro bölümüne 2 eskimo evi inşa etti. Doğrukartal, eskimo evlerinin yanına kaz, Taşköprü, kardan adam gibi heykeller yaptı. Anfi tiyatrodaki heykeller görenlerin ilgisini çekiyor. Kardan heykellerin süslediği anfi tiyatronun zemini de suyla doldurularak isteyenlerin buz pateni de yapabileceği pistler oluşturulacak.
Heykeltıraş Metin Doğrukartal, "Kentimizde karları bu şekilde değerlendiriyoruz. Güzel de ilgi çekiyor. Eskimo evlerini de hakkıyla yapmaya çalıştık" dedi.
Kentin tarihi mekanlarının minyatürlerini bazam taşlara işleyen, biblolarını yapan çoban heykeltıraş olarak tanınan Metin Doğrukartal, kent merkezine az da olsa yağan karları biriktirerek Millet Bahçesi'ndeki anfi tiyatro bölümüne 2 eskimo evi inşa etti. Doğrukartal, eskimo evlerinin yanına kaz, Taşköprü, kardan adam gibi heykeller yaptı. Anfi tiyatrodaki heykeller görenlerin ilgisini çekiyor. Kardan heykellerin süslediği anfi tiyatronun zemini de suyla doldurularak isteyenlerin buz pateni de yapabileceği pistler oluşturulacak.
Heykeltıraş Metin Doğrukartal, "Kentimizde karları bu şekilde değerlendiriyoruz. Güzel de ilgi çekiyor. Eskimo evlerini de hakkıyla yapmaya çalıştık" dedi.
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