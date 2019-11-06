CK Enerji Boğaziçi Elektrik: Daireye yeniden elektrik verilmiştir
İstanbul - İSTANBUL'da 4 kişinin ölü bulunduğu dairenin elektriğin kesilmesiyle ilgili CK Enerji Boğaziçi Elektrik'ten yapılan açıklamada, "Gece yaşanan gelişmelerle ilgili herhangi bir bilgisi olmayan ekiplerimiz, sabah erken saatlerde...
İstanbul - İSTANBUL'da 4 kişinin ölü bulunduğu dairenin elektriğin kesilmesiyle ilgili CK Enerji Boğaziçi Elektrik'ten yapılan açıklamada, "Gece yaşanan gelişmelerle ilgili herhangi bir bilgisi olmayan ekiplerimiz, sabah erken saatlerde yasal prosedürler çerçevesinde görevini yaparak binadan ayrılmıştır" dedi.
CK Enerji Boğaziçi Elektrik'ten yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
"Acı bir tesadüftür ki tüm bildirimlere rağmen ödenmemiş 3 elektrik faturası bulunan ve aboneliğin olayda hayatını kaybedenlerin adına olmadığı dairenin elektriğinin kesilme işlemi de yasal düzenlemeler çerçevesinde bu sabah saat 09.00 sularında gerçekleşmiştir. Belirttiğimiz gibi aboneliğin olayda hayatını kaybedenlerin adına olmaması nedeniyle gece yaşanan gelişmelerle ilgili herhangi bir bilgisi olmayan ekiplerimiz, sabah erken saatlerde yasal prosedürler çerçevesinde görevini yaparak binadan ayrılmıştır. Ancak olayın öğrenilmesinin hemen ardından bu süreçte herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına kesme işlemi iptal edilmiş olup, daireye yeniden elektrik verilmiştir. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre borcunu ödemeyen elektrik abonelerine en az 10 günlük süre tanınmakta ve akabinde ödeme yapılmaması halinde enerjinin kesilmesi süreci başlatılmaktadır. Söz konusu konutla ilgili olarak kurumumuz tarafından borcun ödenmesi için 1 aya ulaşan bir esneklik de sağlanmış bulunmaktadır. Yaşanan elim olay nedeniyle üzüntülerimizi bir kez daha paylaşır durumu bilgilerinize sunarız"
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