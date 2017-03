CK Boğaziçi Elektrik, 'serbest' talebine yetişmek için Müşteri İşlem Merkezleri sayısını arttırdı

İSTANBUL, () - İSTANBUL'un Avrupa Yakası başta olmak üzere 81 ilde toplam 4,5 milyon aboneye hizmet veren elektrik perakende sektörünün lider şirketi CK Boğaziçi Elektrik, Müşteri İşlem Merkezleri (MİM) sayısını 200'e ulaştırdı. CK Boğaziçi Elektrik, hizmet verdiği nokta bakımından finans ve telekom sektörü oyuncularını geride bıraktı. Şirket, elektrikte serbest tüketici limitinin düşmesiyle birlikte oluşan ihtiyaca daha hızlı yanıt vermek için yıl sonuna kadar Türkiye çapında 275 MİM'e ulaşacak.

CK Boğaziçi Elektrik, müşterilerinin işlemlerini kolaylaştırmak, her türlü talep ve ihtiyaçlarına çok daha hızlı yanıt vermek üzere kurumsal dönüşümünü tamamladığı Müşteri İşlem Merkezleri'nin (MİM) sayısını 200'e çıkarttı.

Enerji sektöründe Türkiye'nin en yaygın perakende ağına sahip olan CK Boğaziçi Elektrik'in Nkolay işbirliği ile yürüttüğü dönüşüm çerçevesinde yenilediği MİM'lerin oranı son bir yılda yüzde 40 arttı.

Elektrikte serbest tüketici limitinin düşmesiyle birlikte hareketlenen piyasa ihtiyaçlarına karşı tüketicilere her kanaldan ulaşmayı planlayan CK Boğaziçi Elektrik, yılsonuna kadar Türkiye çapında 275 MİM'e ulaşmayı hedefliyor.

TELEKOM VE FİNANS SEKTÖRÜ OYUNCULARINI GERİDE BIRAKTI

Şirket, müşteri merkezlerinde başlattığı kurumsal dönüşüm ile Türk enerji sektöründe de bir ilke imza attı. 9,5 milyon nüfusa sahip İstanbul Avrupa Yakası başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde 4,5 milyon müşteriye elektrik satışı yapan CK Boğaziçi Elektrik, hizmet verdiği nokta bakımından telekom ve finans sektörünün önde gelen oyuncularını bile geride bıraktı. İstanbul Avrupa Yakası'nda 200'ü kurumsal dönüşümünü tamamlamış MİM olmak üzere toplam 230 noktada müşterilerine hizmet veren CK Boğaziçi Elektrik'e en yakın finans sektörü oyuncusu bankanın şube sayısı 165, telekom GSM sektörü şirketinin ise en fazla 202 adet hizmet noktası bulunuyor.

2017 SONUNDA 275'E ÇIKACAK

Özelleştirmeden önce hizmet noktalarında bekleme süresinin 1-3 saat arasında değiştiğine işaret eden CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, “Bugün yenilenmiş Müşteri Hizmet Merkezleri'mizde bu süre 10 dakikalara kadar inmiş durumda. Hizmet kalitesini en yüksek düzeye çıkarmayı hedefleyen şirketimizin yatırımları devam ediyor. Yaygınlaşan MİM noktalarımız ile buralarda hizmet verdiğimiz müşterilerimizin sayısı yüzde 40 artış ile aylık 1,4 milyon adede çıktı. CK Boğaziçi Elektrik olarak 2017 sonunda 275 MİM'e ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

TÜM İŞLEMLER TEK ÇATI ALTINDA TOPLANIYOR

CK Boğaziçi'nin başlattığı yeniden yapılanma süreci ile geçmişte sadece fatura tahsilatı yapılan noktalar, başta abonelik başvurusu olmak üzere, fatura takibi, ödeme, sorgulama gibi müşterilerinin her türlü ihtiyacına yanıt veren bir yapıya dönüştü. MİM'ler tek çatı altında müşterilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan noktalar haline geldi. Kurumsal dönüşümle birlikte, müşteriler bu noktalardan indirimli elektrik başvurusu da yaparken, ayrıca diğer kurum ve kuruluşlara ait fatura ödeme, para transferi ve benzeri diğer işlemler de gerçekleştirilebiliyor.