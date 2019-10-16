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Cizre'ye havan mermisi atıldı: 3 yaralı
SURİYE tarafında terör örgütü YPG'nin işgali altındaki bölgeden Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Katran köyüne, havan mermisi atıldı. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'nin işgal ettiği...
GENEL 16.10.2019, 16:52
SURİYE tarafında terör örgütü YPG'nin işgali altındaki bölgeden Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Katran köyüne, havan mermisi atıldı. Saldırıda 3 kişi yaralandı.
Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'nin işgal ettiği bölgeden Cizre'ye havanlı saldırı düzenlendi. Teröristlerin attığı havan mermisi, Katran köyündeki yerleşim yerine isabet etti. Saldırıda 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'nin işgal ettiği bölgeden Cizre'ye havanlı saldırı düzenlendi. Teröristlerin attığı havan mermisi, Katran köyündeki yerleşim yerine isabet etti. Saldırıda 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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