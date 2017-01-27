Ciritte heyecanlı anlar

KARS, () - KARS'ın Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde atlı ciritçilerin, turist gruplarına yaptıkları gösteri maçında attan düşenler, ilk kez karlı sahaya çıkan atların paniklemesi ve bazı atların hızını kesemeyip izleyicilerin arasına girmesi heyecanlı dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Ata sporu ciridin her mevsim yaşatıldığı Selim ilçesinin Kekeç köyünde gençler, İstanbul'dan Kars'a gelen turist kafilesi için unutulmayacakı özel bir maç sergiledi. Otobüsle geldikleri Kekeç köyünden cirit sahasına yürüyerek gitmek zorunda kalan kadın ve çocuklar, karda bata çıka yürümekte zorlandı. Fotoğraf makineleri, kameraları ve cep telefonlarıyla atlı ciridi görüntüleyen turistler, zaman zaman zor anlar yaşadılar. Karlı zeminde atları dört nala sürüp, ciridi bir ok gibi fırlatarak rakibine vuran ciritçilerin gösterisi, heyecanı artırdı.

İlk defa karlı zeminde cirit maçına çıkan atın huysuzlaşması, sürücüyü düşürmesi, korku ve heyecanlı anlar yaşattı. Gösteri sırasında attan düşenler gülüşmelere yol açarken sürücü, yeniden atına binerek alkışlar arasında maça devam etti. Bazı atların hızını kesemeyerek seyircinin arasına dalması üzerine turistler ve izleyiciler sağa sola kaçıştılar.

Atlı cirit karşılaşmasını kar üzerinde ilk kez canlı olarak izlediklerini söyleyen Deniz Şengenç, “Soğuk ve karlı havada cirit sporunu ilk kez bu kadar yakından görüyoruz. Onun için de oldukça heyecanlıyız. Bu bambaşka bir tutku, sanki bulutlar üzerinde uçuyorlar. Kars çok büyülü bir kent" diye konuştu.

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